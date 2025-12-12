Mont-Sainte-Anne : la RBQ ordonne la fermeture de quatre remontées mécaniques aériennes

QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ordonne la fermeture de remontées mécaniques aériennes de la station de ski Mont-Sainte-Anne. Cette ordonnance, notifiée aujourd'hui à l'exploitant, fait suite aux inspections réalisées le mercredi 10 décembre dernier en lien avec une panne survenue sur le réseau haute tension de 25 000 volts qui alimente notamment les bâtiments, les remontées mécaniques et le système d'enneigement.

L'arrêt concerne les quatre remontées mécaniques suivantes : L'Express du Nord (R-170), L'Express du Sud (R-168), L'Étoile filante (R-176) et La Panorama Express (R-595).

Motifs de l'ordonnance

Les résultats de l'inspection ont permis de constater que le bris touchant une section souterraine du réseau électrique empêchait le fonctionnement normal et sécuritaire des équipements visés par l'ordonnance, ce qui constitue un danger pour la sécurité et l'intégrité physique des personnes.

De plus, la gravité des manquements observés au cours des dernières années crée une situation d'urgence qui oblige la RBQ à intervenir sans délai en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable soit causé au public.

La RBQ tient à préciser que, dès le 5 décembre, elle a transmis par courriel aux représentants de la station Mont-Sainte-Anne une interdiction d'utiliser les équipements visés ci-dessus.

Conditions requises pour la remise en service des remontées

Pour que la RBQ autorise la réouverture des remontées, l'exploitant devra lui démontrer qu'il satisfait aux conditions imposées. Pour obtenir plus de détails, consultez l'ordonnance.

Citation

« Rappelons que les exploitants des stations de ski sont les premiers responsables de la sécurité de leur clientèle. La RBQ s'assure que ceux-ci respectent leurs obligations réglementaires. Notre priorité demeure la sécurité du public. La reprise des activités dépendra du rythme auquel la station Mont-Sainte-Anne se conformera aux exigences prévues à l'ordonnance. »

Stéphane Petit, vice-président à l'inspection de la RBQ

Veuillez noter que la RBQ n'accordera aucune entrevue et n'émettra aucun commentaire supplémentaire relativement à la décision visée par le présent communiqué dans le but de respecter le processus en cours.

