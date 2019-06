Lettre ouverte de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées - Un appel à tous les dirigeants politiques

Ceci est une lettre ouverte de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

VANCOUVER, le 11 juin 2019 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a entendu les vérités exprimées par les membres de famille et les survivantes de la violence. Nous demandons à tous les dirigeants politiques d'accepter ces vérités et de mettre en œuvre sans tarder nos appels à la justice.

Nous demandons aussi que tous les dirigeants politiques travaillent de concert et en étroite collaboration avec les peuples autochtones à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action national pour lutter contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA autochtones. Avec de la volonté politique, ce travail peut commencer dès aujourd'hui. Tous ensemble, apportons les changements significatifs qui assureront un avenir plus sûr pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones au Canada.

