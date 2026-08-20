Lettre ouverte aux partis politiques du Québec et aux médias - promesse pour les nouvelles élections

Objet : Petite enfance : pour une action structurante, équitable et financièrement responsable

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- A l'aube des élections législatives du Quebec, l'AGNSI interpelle les partis politiques à se prononcer sur l'avenir de la conversion des garderies non subventionnées en garderie subventionnées car il devient essentiel que les partis politiques du Québec présentent des engagements clairs, cohérents et vérifiables à l'égard de l'avenir de la petite enfance.

À l'attention des chefs et cheffes des partis politiques du Québec,

Le secteur de la petite enfance constitue un pilier fondamental du développement social, éducatif et économique du Québec. Il soutient le bien-être des enfants, la conciliation famille-travail, l'égalité des chances et la vitalité de toutes les régions.

Or, malgré les efforts consentis au cours des dernières années, le réseau demeure confronté à des difficultés majeures : manque de places, accès inégal selon les territoires, pression croissante sur les équipes, pénurie de personnel, essoufflement des milieux et maintien d'un système à plusieurs vitesses.

Le Grand chantier doit être plus qu'un programme de développement : il doit devenir un véritable cadre de consolidation durable du réseau, au bénéfice des enfants, des familles et des milieux de travail.

Cette réflexion doit aussi reconnaître une réalité incontournable : la force du Québec repose en partie sur la diversité des modèles de services de garde. Centres de la petite enfance, garderies subventionnées, garderies non subventionnées et services éducatifs en milieu familial participent, chacun à leur manière, à répondre à la diversité des besoins des familles et des réalités régionales. Cette diversité doit être reconnue, encadrée et mise à contribution dans une vision globale, plutôt qu'être traitée comme un obstacle.

Dans cette perspective, la conversion des garderies non subventionnées (GNS) doit être abordée avec sérieux, transparence et pragmatisme.

La conversion des GNS : un levier d'équité et de cohérence

La coexistence de différents modèles de financement continue d'entretenir des écarts importants entre les familles, selon le type de place obtenu et selon la région où elles vivent. Cette situation nuit à l'accessibilité financière, à la prévisibilité pour les parents et à la cohérence globale du réseau.

La conversion des GNS doit donc être envisagée comme un levier structurant pour réduire les inégalités, améliorer l'accès aux places à contribution réduite et renforcer l'équité au sein du système. Elle ne doit toutefois pas se faire au détriment de la souplesse du réseau ni de la diversité de son offre.

Elle devrait également s'inscrire dans une approche de gestion responsable des finances publiques. Dans le contexte actuel, l'État ne peut porter seul, de façon systématique, tout le coût lié à la construction de nouveaux immeubles et à l'expansion du parc immobilier du secteur. Il importe de privilégier, lorsque cela est pertinent, la conversion, l'optimisation et l'utilisation des installations déjà existantes afin d'augmenter l'offre de places tout en allégeant le fardeau financier de l'État.

Nous demandons aux partis politiques du Québec de s'engager publiquement à :

Faire de la petite enfance une priorité nationale

Reconnaître la petite enfance comme un investissement fondamental pour l'avenir du Québec.



Présenter un plan structuré et transparent

Établir des objectifs clairs, un échéancier réaliste et des mécanismes publics de reddition de comptes pour le développement et la stabilisation du réseau.



Préserver la diversité des modèles de services de garde

S'appuyer sur la complémentarité des différents modèles afin de répondre à la pluralité des besoins des familles, des territoires et des milieux.



Accélérer et encadrer la conversion des GNS

Mettre en place des orientations publiques claires, des critères connus et des ressources adaptées pour assurer une conversion ordonnée, équitable et cohérente avec les besoins réels du réseau.



Réduire la pression financière liée au développement immobilier

Favoriser, lorsque possible, la conversion et l'optimisation des infrastructures existantes afin de limiter les coûts publics associés à la construction de nouveaux espaces.



Renforcer l'accessibilité financière pour les familles

Faire en sorte que l'accès à un service éducatif de qualité ne dépende ni du revenu des parents ni du type de service disponible dans leur milieu.



Améliorer durablement les conditions de travail

Reconnaître que la qualité et la stabilité du réseau reposent sur les éducatrices, les équipes de soutien et l'ensemble du personnel.



Assurer une transition juste et respectueuse

Conduire toute démarche de conversion avec rigueur, prévisibilité et concertation, dans le respect des enfants, des familles, du personnel et des gestionnaires.



Réduire les iniquités au sein du réseau

Se donner comme objectif de corriger les disparités structurelles qui fragilisent l'universalité et la cohérence du modèle québécois.

Un choix de société

Le Québec peut et doit concilier plusieurs objectifs à la fois :

L'accessibilité pour les familles ;

la conversion des garderies non subventionnées ;

La qualité éducative ;

le déploiement du Grand chantier ;

la reconnaissance du personnel ;

la diversité des modèles de services ;

et une gestion responsable des ressources publiques.

Ces objectifs ne sont pas incompatibles. Ils doivent être pensés ensemble.

Le statu quo n'est plus une option. Les décisions prises aujourd'hui auront des effets durables sur le développement des enfants, la qualité de vie des familles et la capacité du Québec à maintenir un réseau de petite enfance accessible, stable, diversifié et soutenable.

Nous appelons donc l'ensemble des partis politiques du Québec à rendre publics, dès maintenant, leurs engagements concrets concernant le secteur de la petite enfance et particulièrement la conversion des garderie non subventionnées en garderie subventionnées.

Le Québec a la responsabilité d'agir avec sérieux, cohérence et détermination. Il est temps de passer des intentions aux engagements.

David Haddaoui,

Président de AGSNI

SOURCE Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

Mr HADDAOUI, 514 699-7234