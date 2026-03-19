Conversion de 5 000 places : une avancée structurante pour les familles et le réseau des services de garde

MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'Association des Garderies Non Subventionnées en Installation (AGNSI) prend acte de l'annonce conjointe de la ministre de la Famille et du ministre des Finances concernant la conversion de 5 000 places en garderies privées subventionnées, qu'elle considère comme une avancée significative pour le réseau des services de garde et les familles québécoises.

Une reconnaissance du rôle des garderies non subventionnées

Cette annonce s'inscrit dans une évolution des orientations gouvernementales et témoigne d'une reconnaissance progressive du rôle des garderies non subventionnées (GNS) dans l'offre globale de services de garde au Québec.

« Cette annonce constitue une avancée importante qui répond, en partie, aux efforts soutenus déployés par notre association depuis plus d'une décennie en faveur de la conversion des garderies non subventionnées. Elle reflète une prise en considération accrue des réalités du terrain et du rôle structurant des GNS dans le réseau », souligne le président de l'AGNSI, David Haddaoui.

Des retombées positives pour les familles

La conversion annoncée devrait permettre :

D'améliorer l'accès à des places à contribution réduite ;

D'alléger la pression financière sur certaines familles ;

De contribuer à une meilleure équité au sein du réseau.

Cette mesure s'inscrit dans les préoccupations exprimées par les familles et les acteurs du secteur au cours des dernières années.

L'AGNSI considère cette initiative comme une étape importante dans le développement du réseau des services de garde.

Une collaboration à poursuivre

« L'AGNSI entend poursuivre ses échanges avec les instances gouvernementales afin de contribuer à l'évolution du réseau des services de garde, dans l'intérêt des familles du Québec », conclut le président.

À propos de l'AGNSI.

L'Association des Garderies Non Subventionnées en Installation (AGNSI) représente les garderies privées non subventionnées à travers le Québec et contribue à l'amélioration de l'accessibilité, de la qualité et de l'équité des services de garde éducatifs.

SOURCE Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

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