OTTAWA, ON, le 14 févr. 2022 /CNW/ - En prévision de l'annonce qui sera faite cette semaine par le ministre de la Santé concernant les changements qui seront apportés aux restrictions de voyage, la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la " Table ronde ") publie une lettre à l'intention du premier ministre du Canada que vous trouverez ici-bas. Dans cette lettre, la Table ronde demande au gouvernement fédéral d'établir un plan pour l'élimination des tests de dépistage, avant le départ et à l'arrivée, pour les voyageurs entièrement vaccinés. La Table ronde demande également le retrait des autres restrictions de voyage qui ne sont pas fondées sur la science.

Monsieur le Premier Ministre,

Le Canada entre dans une nouvelle phase de la pandémie de COVID-19, marquée par une vaccination généralisée contre le virus au sein de la population canadienne et un taux d'infections antérieures élevé, permettant désormais à de nombreux médecins-hygiénistes de qualifier le virus d'endémique.

Du Danemark au Royaume-Uni, en passant par la Suisse, l'Irlande et la Norvège, de nombreux pays avant-gardistes ont reconnu que le moment est venu d'éliminer les restrictions de voyage liées à la COVID-19 pour les personnes entièrement vaccinées.

Nous pensons que le Canada devrait faire de même.

Les Canadiens ont été parmi les citoyens les plus coopératifs au monde. À nombreuses reprises, ils se sont retroussés les manches, sont restés à la maison et ont annulé ou modifié leurs plans de voyages.

L'industrie canadienne du voyage et du tourisme demande au gouvernement fédéral de présenter un plan, avec un calendrier précis pour la levée des restrictions de voyage pour les voyageurs pleinement vaccinés et leurs enfants. Ce plan devrait aussi prévoir l'élimination des exigences inutiles de test de dépistage et d'isolement, ainsi que le retrait des avertissements généraux aux voyageurs.

Les voyageurs et les travailleurs de l'industrie qui les dessert sont déjà assujettis à la vaccination obligatoire. Depuis le début de la pandémie, notre industrie a suivi les consignes du gouvernement en accordant la priorité à la sécurité, notamment en soutenant fortement la campagne de vaccination.

Depuis le début de la pandémie, seulement 1 % de tous les cas positifs de COVID-19 au Canada ont été liés à des voyages. De plus, tout au long de la dernière vague d'infections, le taux de tests positifs dans la population en générale a atteint dix fois celui qui a été observé à nos frontières.

Nous sommes tout à fait d'accord avec les déclarations répétées du gouvernement, selon lesquelles les politiques du Canada concernant la COVID-19 devraient être fondées sur la science. Toutefois, il n'y a aucune raison logique ni scientifique qui justifie actuellement que les voyages soient considérés comme la seule activité pour laquelle il est nécessaire de subir un test de dépistage et de s'isoler.

En tant que pays, nous avons beaucoup appris au cours des deux dernières années. Il est temps que nous actualisions nos façons de faire afin de sortir de la plus récente vague de la pandémie de la manière la plus rapide et la plus sécuritaire possible.

Il est temps que le gouvernement fédéral encourage les Canadiens à voyager et qu'il invite à nouveau le monde entier à explorer notre grand pays et à découvrir tout ce qu'il a à offrir.

Au moment où les provinces mettent fin au confinement et où la saison des voyages printaniers et estivaux approche, nous exhortons le gouvernement fédéral à procéder sans délai à la réouverture du secteur du voyage et du tourisme, ainsi qu'à celle de tous les autres secteurs qui stimulent l'économie canadienne.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de nos sentiments distingués,

Perrin Beatty

Michel Leblanc

Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal

métropolitain



Beth Potter

Présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique

du Canada Joseph Randell

Président et chef de la direction, Chorus Aviation



Heather McCrory

Directrice générale, Amérique du Nord et Centrale, Accor Scott Beck

Président et chef de la direction, Destination Toronto



Philippe Rainville

Président-directeur général, Aéroports de Montréal Nick Farkas

Vice-président, concerts et événements, evenko



Michael Rousseau

Président et chef de la direction, Air Canada Zita Cobb

Aubergiste, Fogo Island Inn



Patrick Doyle

Vice-président et directeur général, American Express Global

Business Travel Nancy Tudorache

Vice-présidente régionale, Canada, Global Business Travel Association



Véronyque Tremblay

Présidente directrice générale, Association Hôtellerie Québec Bridgitte Anderson

Présidente-directrice générale, Greater Vancouver Board of Trade



Wendy Paradis

Presidente, Association Canadienne des agences de voyages Deborah Flint

Présidente et chef de la direction, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto



Monette Pasher

Présidente intérimaire, Conseil des aéroports du Canada Susie Grynol

Présidente, Association des hôtels du Canada



Goldy Hyder

Président et chef de la direction, Conseil canadien des affaires Lydia Chen

Présidente-directrice générale, InnVest Hotels



Brett Walker

Président, Canadian Association of Tour Operators Douglas Lavin

Vice-président régional, Amérique du Nord, Association du transport aérien

international



Jim Facette

Directeur général et chef de la direction, Aquariums et zoos

accrédités du Canada Don Cleary

Président, Opérations au Canada, Marriott



Paul Burns

Président et chef de la direction, Canadian Gaming Association Suzanne Acton-Gervais

Présidente et chef de la direction par intérim, Conseil national des lignes aériennes

du Canada



Erin Benjamin

Présidente et directrice générale, Canadian Live Music Association Patti-Anne Tarlton

Vice-président exécutif mondial, Ticketmaster



Yves Lalumière

Président-directeur général, Tourisme Montréal Jan De Silva

Présidente et directrice générale, Toronto Region Board of Trade



Annick Guérard

Présidente et cheffe de la direction, Transat Harry Taylor

Président et chef de la direction par intérim, WestJet

