MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - LetkoBrosseau a le plaisir d'annoncer l'ajout de Colleen Johnston et Roger Renaud à son conseil d'administration. Très respectés dans la communauté financière canadienne, ils apportent une richesse d'expérience et d'expertise.

Colleen Johnston, ancienne directrice financière de la Banque Toronto-Dominion, s'est jointe à notre conseil d'administration. Elle a passé 14 ans à la TD, dont 10 ans en tant que chef de groupe et directrice financière, et 15 ans à la Banque Scotia, ce qui lui confère une grande expérience. Colleen a été reconnue pour son leadership, notamment en étant nommée directrice financière de l'année au Canada en 2012 et en étant intronisée au Hall of Fame des 100 femmes les plus influentes du Canada en 2007. Elle possède une vaste expérience des conseils d'administration et participe activement à la vie de la communauté. Colleen est Fellow de l'Ordre des comptables agréés.

Roger Renaud, avec plus de 12 ans d'expérience en tant que président de sociétés d'investissement, rejoint notre conseil. Il a été président pour le Canada et chef de l'exploitation mondiale de Gestion d'actifs Manuvie, avec un actif de plus de 450 milliards de dollars. Son leadership a été déterminant dans l'intégration d'Investissements Standard Life et de Gestion d'actifs Manuvie. Auparavant, il était président d'Investissements Standard Life depuis 2006-2015. M. Renaud est analyste financier agréé (CFA) et titulaire d'un baccalauréat en sciences actuarielles. Sa vaste expérience inclut des contributions à de nombreux conseils d'administration canadiens et internationaux ainsi qu'à des organisations à but non lucratif.

La vision stratégique et les connaissances approfondies de l'industrie de Colleen Johnston et Roger Renaud seront des atouts majeurs pour LetkoBrosseau alors que nous continuons à croître et à offrir une valeur notable à nos clients.

À propos de LetkoBrosseau

Fondé en 1987, LetkoBrosseau est un gestionnaire de placements indépendant avec des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary. LetkoBrosseau gère des fonds pour des investisseurs institutionnels et des clients privés, représentant plus de 17 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion, ce qui en fait l'une des principales firmes de gestion de placements indépendantes du Canada.

