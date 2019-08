Letko Brosseau réaffirme son soutien à l'acquisition de Transat par Air Canada

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle sur environ 19,3 % des actions émises et en circulation de Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») et qui est l'actionnaire le plus important de la Société, réaffirme aujourd'hui son soutien à l'acquisition de Transat par Air Canada (l'« arrangement ») estimant que le prix majoré de 18$ par action représente un juste prix pour les actions de Transat.

Conformément à la convention de soutien et de vote conclue avec Air Canada, Letko Brosseau a le plaisir de confirmer que toutes les actions de Transat pour lesquelles elle a le droit de vote ont été votées en faveur de l'arrangement.

Letko, Brosseau & Associés Inc. est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. Au 31 juillet 2019, l'entreprise gère environ 28 milliards de $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés. Elle possède des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements: Peter Letko, peter@lba.ca, (514) 499-1200; Daniel Brosseau, daniel@lba.ca, (514) 499-1200