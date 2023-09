MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Letko Brosseau & Associés inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de son cofondateur et premier vice-président, Peter Letko, au prestigieux poste de conseiller principal. Cette nomination est le résultat d'un processus rigoureux mis en œuvre par le conseil d'administration et la haute direction pour assurer une transition ordonnée et progressive dans la gouvernance de l'entreprise et veiller à ce que les clients continuent de recevoir des services de premier plan axés sur les connaissances en matière d'investissement.

Peter Letko et Daniel Brosseau. Crédit photo : Yvette Cakpo (Groupe CNW/Letko Brosseau & Associés inc.)

« Sa vision, son engagement à servir les intérêts des clients et ses extraordinaires succès en gestion de placements rangent Peter Letko dans une classe à part », explique Thomas M. Birks, président du conseil d'administration de Letko Brosseau & Associés. « L'entreprise et ses clients ont beaucoup de chance de pouvoir compter sur le soutien continu de Peter dans son nouveau poste. »

En tant que conseiller principal, M. Letko continuera à mettre à profit ses nombreuses années d'expérience au sein du conseil d'administration et du conseil d'investissement, tout en conservant son actionnariat. M. Letko entrera en fonction dans son nouveau rôle le 1er janvier 2024, lorsqu'il quittera son poste actuel de premier vice-président.

« C'est stimulant de soutenir les réussites continues de l'entreprise à titre de conseiller principal, un rôle qui me permettra de me concentrer encore plus sur les besoins et les stratégies de placement des clients », affirme Peter Letko. « Quand je repense aux 36 années qui se sont écoulées depuis que j'ai cofondé le cabinet avec Daniel Brosseau, ce qui me procure le plus de satisfaction est de constater que la confiance des clients a été récompensée par des rendements fiables qui s'appuient sur des données fondamentales solides et notre stratégie unique axée sur les connaissances. »

Depuis sa fondation en septembre 1987, Letko Brosseau & Associés a obtenu des résultats bien supérieurs à l'indice de référence du secteur, avec un rendement annuel composé de 11,4 % contre 8,0 % pour l'indice de référence tandis que les rendements des actions ont atteint 13,3 % contre 8,1 % pour le marché. Les clients de la firme ont pu ainsi bénéficier de plus de 33 milliards de dollars de gains d'investissement.

« Il s'agit d'une étape importante dans l'histoire de Letko Brosseau & Associés. Nous la planifions soigneusement depuis plusieurs années dans le cadre d'une approche à long terme pour assurer une transition ordonnée sur le plan de la gouvernance », soutient M. Brosseau. « Dans son nouveau rôle de conseiller principal, Peter contribuera énormément à assurer le succès continu de notre société d'investissement indépendante et axée sur les connaissances. »

M. Brosseau demeure président et cofondateur ; il est épaulé par Thomas M. Birks, président du conseil d'administration, ainsi que par les autres membres aguerris du conseil, M. Jean-André Élie, Mme Nathalie Francisci, M. Jean Gattuso et M. Robert Marien.

La haute direction de l'entreprise, formée de M. David Després, Mme Isabelle Godin, M. Rohit Khuller et M. Stéphane Lebrun, continuera de veiller au respect de l'objectif de l'entreprise, qui est de procurer aux clients des rendements parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Letko Brosseau & Associés - www.lba.ca

Letko Brosseau & Associés est une société de gestion d'investissement indépendante fondée en 1987 qui possède des bureaux à Montréal, à Toronto et à Calgary. L'entreprise gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et une clientèle privée.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans ce communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications et d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de fait. Bien que Letko Brosseau & Associés soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau & Associés doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits en date de celui-ci, et Letko Brosseau & Associés n'a pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit pour prendre en compte de nouveaux renseignements ou des événements à venir, ou pour d'autres raisons, à moins que les lois applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent expressément.

