MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Letko, Brosseau & Associés inc. (« Letko Brosseau ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Jean Gattuso à titre de prochain président du conseil d'administration, poste qu'il occupera officiellement à compter du 1er janvier 2025. M. Gattuso siège au conseil d'administration de l'entreprise depuis décembre 2022. Il y apporte une expérience et des qualités de leadership remarquables, déployées notamment au cours de ses douze années passées à la barre d'Industries Lassonde en tant que président et directeur de l'exploitation, période durant laquelle il a supervisé son expansion au Canada et aux États-Unis.

M. Gattuso a également été membre des conseils d'administration d'Investissement Québec et du Cercle des présidents du Québec, ainsi que coprésident du groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement de Transports Canada. En 2001, M. Gattuso a cofondé le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), où il a occupé le poste de président du conseil d'administration pendant plusieurs années. M. Gattuso est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal.

« Je suis ravi de passer le flambeau à Jean, dont la vaste expérience et le sens aigu des affaires seront d'une grande richesse pour le conseil d'administration. Jean a les compétences et la rigueur nécessaires pour guider Letko, Brosseau dans le cadre des décisions importantes à venir », affirme Thomas Birks, président du conseil d'administration de Letko, Brosseau.

« Grâce aux compétences et aux connaissances exceptionnelles que Jean a cumulées au cours de sa brillante carrière, il saura orienter et soutenir la firme dans son rôle de gestionnaire d'actifs misant sur les recherches indépendantes et des stratégies de placements judicieuses », affirme Daniel Brosseau, président et cofondateur de Letko, Brosseau.

Depuis janvier 1988, Letko, Brosseau a obtenu des résultats bien supérieurs à l'indice de référence du secteur, avec un rendement annuel composé de 10.9 % contre 8,3 % pour l'indice de référence, et un rendement des actions de 12.8 % contre 8,4 % pour le marché. Au fil du temps, les clients de la firme ont pu ainsi bénéficier de plus de 35 milliards de dollars de gains d'investissement.

Au-delà de son approche éprouvée axée sur une analyse approfondie des entreprises dans lesquelles elle investit, Letko Brosseau estime qu'un plus grand leadership est nécessaire - à l'échelle du système - pour garantir que les entreprises canadiennes soient soutenues lorsque des décisions d'investissement sont prises.

« Je suis reconnaissant de pouvoir agir comme président du conseil d'administration de Letko Brosseau, et je m'engage à assurer une gouvernance forte et de classe mondiale. Je m'engage également à soutenir la mission de la firme, soit celle de proposer des stratégies de placement de pointe fondées sur des connaissances afin de sécuriser les placements des clients », affirme Jean Gattuso.

M. Gattuso prend la présidence après le mandat distingué de Thomas Birks, qui a soutenu avec diligence et dévouement l'entreprise et le conseil d'administration depuis 2017. Au nom de la firme et de son conseil d'administration, Peter Letko, cofondateur et directeur de Letko, Brosseau, remercie profondément Thomas Birks qui, dans le cadre de son mandat de président du conseil, a supervisé la transition vers un conseil indépendant. M. Birks laisse un legs durable et important.

Letko, Brosseau & Associés est une société de gestion d'investissement indépendante fondée en 1987 qui possède des bureaux à Montréal, à Toronto et à Calgary. L'entreprise gère des actifs pour des investisseurs institutionnels et une clientèle privée.

Notes

Les rendements ci-dessus sont annualisés et présentés en dollars canadiens, déduction faite des frais de gestion réels payés par les clients, et ne se rapportent pas à un composite quelconque. Le rendement des segments exclut les effets de trésorerie. Les résultats sont calculés en regroupant tous les actifs et toutes les actions, respectivement, compris dans les comptes gérés par LBA du 1er janvier 1988 au 31 juillet 2024.

L'indice de référence représente la moyenne pondérée des indices de référence de tous les clients. L'indice de référence de tous les actifs comprend essentiellement l'indice de rendement global des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, l'indice de rendement global des obligations universelles FTSE Canada, l'indice composé plafonné de rendement global S&P/TSX et l'indice de rendement global MSCI Monde (net). L'indice de référence des actions comprend essentiellement l'indice composé plafonné de rendement global S&P/TSX et l'indice de rendement global MSCI Monde (net).

Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs. Tous les placements présentent un risque de perte et il n'y a aucune garantie que les avantages exprimés seront atteints ou réalisés.

