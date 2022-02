« C'est avec fierté que nous présentons aujourd'hui le fruit de 6 ans de recherches et d'efforts : l'Electrip, un autobus urbain à propulsion électrique et conçu pour faire face aux températures hivernales. Cette réalisation a été rendue possible grâce à une équipe expérimentée incluant des chefs de file mondiaux en technologies de véhicule électrique et des manufacturiers québécois dans le but de développer et commercialiser un autobus innovant », a dit M. Nicolas Letendre, Président et chef de la direction de Letenda.

« L'Electrip est parfaitement adapté pour les sociétés de transports désirant réduire leur impact environnemental et optimiser leurs opérations tout en passant à la mobilité durable. Notre produit est complémentaire à l'offre déjà existante de véhicules électriques en transport collectif de par sa taille et son design novateur », a-t-il conclu.

Avec une géométrie repensée pour assurer un confort et une manœuvrabilité inégalés, l'Electrip est le premier modèle de la gamme Letenda. C'est un autobus intermédiaire de 9 mètres, ultraléger et de longue autonomie. Son efficacité énergétique supérieure lui permet d'assurer d'excellentes performances en conditions hivernales. Le concept manufacturier du véhicule est innovant par sa structure modulaire principalement faite d'aluminium et inspirée de l'industrie aéronautique. Son plancher plat sur l'ensemble de l'espace passager permettra, selon la configuration choisie, d'accueillir jusqu'à 45 personnes, dont 24 personnes assises et jusqu'à 6 fauteuils roulants. L'Electrip est également conçu de manière à faciliter l'intégration des plus récentes technologies de véhicule intelligent et autonome.

Notre écosystème est composé de notre partenaire majeur Rio Tinto, de plusieurs partenaires québécois, tel que : Constructions Proco, Location d'outils Simplex, Promotion Saguenay, La Société de la Vallée de L'aluminium, Développement économique Longueuil, l'ACET Banque Nationale, Hydro-Québec et de Cummins, un leader en technologie de batteries. Ce projet d'affaires est rendu possible grâce au soutien financier d'investisseurs privés et bénéficie également du support financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, du ministère de l'Énergie et de Ressources naturelles du Québec ainsi que du Conseil national de recherches du Canada.

Pour en savoir plus sur l'Electrip, visitez letenda.com/electrip-fr/

Citations :

« Alors que nous travaillons pour accélérer notre transformation économique verte, notre gouvernement est fier de soutenir des entreprises comme Letenda qui participent activement à bâtir une économie axée sur une croissance propre, notamment en investissant dans le transport en commun durable et les véhicules carboneutres. Ce projet illustre à merveille comment, à l'échelle nationale, l'innovation, l'ingéniosité et la collaboration peuvent stimuler notre économie et favoriser une transition réelle vers un avenir plus vert et plus durable pour l'ensemble des Canadiens », a indiqué l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« L'électrification de l'économie québécoise est une priorité pour notre gouvernement, particulièrement sur le plan des transports. Avec le lancement de son autobus urbain à zéro émission, Letenda démontre qu'au Québec, on a toute l'expertise nécessaire pour s'illustrer dans le secteur du transport électrique commercial. C'est grâce à de telles réalisations que nous pourrons bâtir un écosystème performant dans le secteur des batteries, des véhicules électriques commerciaux, du recyclage de batteries et de l'énergie verte », a mentionné M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

« L'électrification des transports fait partie des solutions déployées pour réduire notre consommation d'énergies fossiles et verdir notre économie. Je suis donc très fier que mon ministère, par le biais du programme Technoclimat, ait permis la concrétisation d'un projet novateur en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Félicitations et merci à Letenda pour leur contribution à la transition énergétique du Québec en développant des solutions fiables et efficaces en transport collectif », a mentionné M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« L'augmentation du nombre d'autobus urbains propulsés à l'électricité sur nos routes constitue un objectif clair de notre gouvernement concernant l'économie verte. En effet, le secteur des transports routiers, à lui seul, représente près de 35 % des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Ainsi pour réduire ces émissions, une des cibles consiste à ce que 55 % des autobus urbains soit électriques d'ici 2030. C'est pourquoi je tiens à féliciter Letenda pour sa magnifique initiative qui contribue à ce vaste chantier qu'est l'électrification des transports », a ajouté M. François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie.

« Rio Tinto est fier de soutenir Letenda depuis le tout début dans le développement d'une nouvelle génération d'autobus urbains à zéro émission en aluminium, qui contribuera à réduire l'empreinte environnementale du transport en commun au Québec. Nous sommes heureux de contribuer financièrement à la hauteur de 650 000$, d'accompagner l'entreprise et de favoriser son maillage avec des partenaires régionaux, afin de contribuer à son succès et maximiser les retombées économiques dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean », a mentionné M. Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium.

À propos de Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro-émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus Electrip de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique.

