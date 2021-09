- 12 artistes drag canadiennes se disputent le grand prix de 100 000 $ -

MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW/ - Elles sont de retour! Crave a annoncé aujourd'hui la féroce et fougueuse distribution des 12 drag queens qui compétitionneront pour devenir la prochaine championne canadienne de la drag. Il a aussi été révélé que CANADA'S DRAG RACE, qui a remporté cinq prix Écrans canadiens pour sa saison inaugurale, incluant le prix de la Meilleure émission ou série de téléréalité ou de compétition, sera de retour le jeudi 14 octobre à 21 h pour une deuxième saison en 10 épisodes.

Chaque épisode de CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE met à l'épreuve les talents des drag queens et les mettra au défi de maîtriser chant, danse, théâtre, personnification, confection de costumes et improvisation. À la fin de chaque épisode, une participante devra quitter jusqu'à ce qu'une drag queen soit nommée gagnante.

Tout au long de cette aventure, les drag queens partageront leurs difficultés et succès personnels tout en mettant en valeur leur personnalité. En plus des segments préférés des spectateurs de RUPAUL'S DRAG RACE comme Snatch Game, Rumails et Untucked, la saison 2 offrira à ses téléspectateurs quelques surprises et « Ru-vélations » jamais vues auparavant, tout en célébrant l'unicité de la scène drag et la communauté queer canadienne.

Comme annoncé précédemment, chacun des 10 épisodes sera présidé par un panel de juges experts d'ici - Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski, Amanda Brugel et Traci Melchor - qui seront accompagnés par des invités spéciaux hebdomadaires.

Regardez la bande-annonce officielle de la saison 2 ICI.

**Note aux médias : le dossier de presse pour CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, incluant la galerie d'images de chaque drag queen et des juges, est disponible dans la salle de presse ICI**

Pour le communiqué de presse complet, cliquez ICI.

SOURCE Crave

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Maxime Beaudry, [email protected] ; Samuelle Huot, [email protected]