Cette gestionnaire chevronnée collaborera avec Steve Locke, chef des placements (titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs) pour diriger les boutiques d'investissement primées de Mackenzie

TORONTO, le 5 janv. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Lesley Marks au poste de chef de placements (actions) dans le cadre du plan de relève pour Tony Elavia, vice-président exécutif et responsable en chef de placements, qui a annoncé le mois dernier son intention de prendre sa retraite le 31 décembre 2020.

Mme Marks sera un des chefs des placements d'un modèle à deux, qui a été créé en raison de la taille croissante et de la structure multi-boutiques de Mackenzie. Elle jouera un rôle clé pour aider l'entreprise à devenir le fournisseur privilégié de solutions de gestion d'actifs mondiaux au Canada et supervisera les boutiques de placement en actions. Elle collaborera avec Steve Locke, qui a été nommé chef des placements (titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs) en novembre.

« Mme Marks a une excellente réputation dans notre secteur et je le sais parce ce que j'ai travaillé avec elle dans le passé, » a indiqué Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « À son expérience approfondie en recherche et en gestion des placements s'ajoute un engagement fort envers la collaboration et l'excellence en matière de placements. Nous sommes heureux qu'elle se joigne à Mackenzie. J'ai pleinement confiance que, sous sa direction et celle de Steve, notre équipe de gestion des placements sera entre de bonnes mains et que nous pourrons nous appuyer sur les réussites de Tony. »

Mme Marks est une dirigeante chevronnée dans le domaine des placements, avec plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et de patrimoine, dont 22 ans chez BMO Gestion mondiale d'actifs et BMO Gestion de patrimoine. Plus récemment, elle a occupé le poste de chef des placements, chef, Gestion de placements, BMO Gestion privée, Canada. Dans ce rôle, elle a géré une équipe de plus de 80 professionnels des placements, assumé la responsabilité globale des plateformes de gestion de patrimoine privé de BMO, en plus de diriger la recherche, les produits, la négociation et la stratégie d'investissement.

Auparavant, elle a occupé le poste de vice-présidente principale et chef des placements (investissements fondamentaux), BMO Gestion mondiale d'actifs Canada où elle a dirigé les équipes de gestion active de titres à revenu fixe et d'actions canadiennes et 25 spécialistes des placements. Elle possède également une vaste expérience de la gestion de portefeuilles d'actions canadiennes. Mme Marks possède le titre d'analyse financière agréée (CFA) et a obtenu un MBA de la Richard Ivey School of Business ainsi qu'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's.

« C'est un honneur de me joindre à l'une des sociétés de gestion d'actifs de premier plan au Canada et je me réjouis de travailler avec Steve et toute l'équipe de gestion des placements », a déclaré Mme Marks. « Mackenzie possède des antécédents exceptionnels et Barry, Tony et d'autres ont mis en place une stratégie que les conseillers et les investisseurs partout au pays apprécient manifestement. Il s'agit d'une période particulièrement intéressante pour l'entreprise et je suis ravie de pouvoir contribuer à la croissance et à l'élan continus de Mackenzie. »

Mme Marks entrera en poste le 25 janvier 2021.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 153 milliards de dollars au 30 novembre 2020. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 205 milliards de dollars au 30 novembre 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

