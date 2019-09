Les Yukonnais bénéficieront de 16 projets d'infrastructure locale aux quatre coins du territoire

WHITEHORSE, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Des investissements stratégiques dans les infrastructures locales jouent un rôle majeur pour faire en sorte que les Yukonnais et leurs familles aient accès à des installations modernes et fiables qui répondent à leurs besoins particuliers.

Aujourd'hui, Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral pour 16 projets d'infrastructure locale au Yukon.

Ces projets incluent des améliorations essentielles aux installations locales de travaux publics partout sur le territoire comme la caserne de pompier et l'aréna de Mayo. On prévoit également la mise à niveau du bâtiment administratif des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik grâce à l'énergie verte.

Au total, 36 édifices gouvernementaux du Yukon seront modernisés afin de rénover les systèmes mécaniques, de chauffage et d'électricité. Ces édifices comprennent 16 écoles communautaires primaires et secondaires à Beaver Creek, Carcross, Dawson City, Watson Lake et Whitehorse, sept bâtiments de travaux publics à Drury Creek, Faro et Whitehorse, ainsi que 13 immeubles administratifs à Carmacks, Dawson City et Whitehorse. Il est également prévu d'apporter des améliorations aux installations aéroportuaires de Watson Lake et de Whitehorse, ainsi qu'aux infrastructures d'approvisionnement en eau dans plusieurs collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 98,3 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du plan Investir dans le Canada et du Fond des petites collectivités (FPC).

« Les investissements dans les infrastructures locales, notamment les projets verts et récréatifs, permettront de bâtir des communautés plus durables et plus en santé pour les résidents du Yukon. La modernisation des casernes de pompiers et des bâtiments de travaux publics aidera à offrir des services efficaces et fiables aux Yukonnais. C'est un excellent exemple de ce qui peut être fait lorsque tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour bâtir des collectivités plus fortes et plus autonomes. »

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 26,9 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure verte; ce montant comprend 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Une part de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et du Nord comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fond énergétique de l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.



Quatre milliards de dollars de ce financement sont consacrés au soutien de projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du Canada , visant assurer une connexion Internet haute vitesse pour tous les Canadiens, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , visant à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans les collectivités rurales partout au pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du , visant assurer une connexion Internet haute vitesse pour tous les Canadiens, et la première Stratégie de développement économique rural du , visant à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans les collectivités rurales partout au pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Document d'information

Les Yukonnais profiteront de 16 projets d'infrastructure locale dans l'ensemble du territoire

Le gouvernement du Canada appuiera 16 projets au Yukon, qui comprennent notamment des améliorations aux casernes de pompiers et aux bâtiments de travaux publics, aux infrastructures vertes ainsi qu'aux installations récréatives.

Nous avons investit plus de 98,3 millions de dollars dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR), Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN) et Infrastructures vertes (IV) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, ainsi que du Fonds des petites collectivités (FPC).

Renseignements liés aux projets :

Nom du projet Lieu Fonds Financement

fédéral Réfection de rampes de mise à l'eau Communautés partout sur le territoire ICRN 3 101 250 $ Bâtiment des travaux publics, caserne de pompier et services médicaux d'urgence de Carmacks Municipalité de Carmacks FPC 8 903 846 $ Amélioration des systèmes d'énergie verte des bâtiments administratifs des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik Premières Nations de Champagne et d'Aishihik FPC 337 500 $ Agrandissement de l'infrastructure municipale des Premières Nations de Champagne et d'Aishihik Municipalité de Haines Junction et Premières Nations de Champagne et d'Aishihik IV 6 975 000 $ Bâtiment au terrain de camping Robert Service de la ville de Whitehorse Ville de Whitehorse ICCR 2 111 250 $ Aménagement du secteur nord de la ville de Dawson Ville de Dawson IV 2 550 000 $ Remplacement du réservoir d'eau potable de Faro et installation d'un système d'alimentation de secours à la station de pompage 3 Municipalité de Faro IV 1 312 500 Amélioration des installations de travaux publics de la Première Nation de Little Salmon/Carmacks Première Nation de Little Salmon/Carmacks FPC 375 000 $ Caserne de pompiers de Mayo Municipalité de Mayo FPC 4 125 000 $ Amélioration des installations de travaux publics de Mayo Municipalité de Mayo FPC 225 000 $ Nouvelles installations de travaux publics d'Old Crow Old Crow FPC 2 250 000 $ Bâtiment de services communautaires du conseil des Tlingits de Teslin Conseil des Tlingits de Teslin ICCR et ICRN 18 543 750 $ Amélioration de l'aréna du village de Mayo Municipalité de Mayo ICCR 2 737 500 $ Nouvel immeuble combinant les travaux publics et la caserne de pompiers à Watson Lake Municipalité de Watson Lake FPC 7 500 000 $ Modernisation du parc de planche à roulettes de Whitehorse Ville de Whitehorse ICCR 2 625 000 $ Amélioration des systèmes d'énergie des immeubles du gouvernement du Yukon Administration communautaire de Carcross, ville de Dawson, municipalité de Faro, municipalité de Watson Lake, ville de Whitehorse FPC 34 725 000 $

