Les Yukonnais bénéficieront d'une énergie verte efficace et fiable

WHITEHORSE, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Une économie prospère nécessite des investissements stratégiques dans des infrastructures vertes afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens tout en limitant les conséquences sur l'environnement local. Investir dans des infrastructures vertes novatrices aide aussi à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des résidents du Nord.

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Ranj Pillai, vice-premier ministre du Yukon et ministre responsable de la Société d'énergie du Yukon et de la Société de développement du Yukon, Andrew Hall, président-directeur général de la Société d'énergie du Yukon, et John McConnell, président, directeur et premier dirigeant de Victoria Gold Corp, ont annoncé aujourd'hui le financement de deux projets d'infrastructures vertes à Whitehorse et à Mayo.

Le premier projet vise à construire un nouveau système de stockage d'énergie par batterie à Whitehorse. Une fois en place, le nouveau système permettra de stocker l'électricité provenant de sources renouvelables pendant les périodes hors pointe afin de répondre à la demande pendant les périodes de pointe. Ce nouveau système de stockage d'énergie permettra d'assurer une alimentation en électricité beaucoup plus fiable et permettra à la Société d'énergie du Yukon de réduire la consommation de combustibles fossiles.

Le financement permettra également de remplacer un tronçon de 31 kilomètres de la ligne de transport Mayo-McQuesten par une ligne de transport de plus grande capacité afin de soutenir la croissance future de la région. En plus d'améliorer la qualité et la fiabilité des services aux résidants de Mayo et de Keno, la ligne de transport améliorée favorisera le développement durable au Yukon grâce à l'hydroélectricité fournie aux clients du secteur industriel, dont Victoria Gold, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada investit plus de 39,2 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV)) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Yukon et la Société d'énergie du Yukon versent plus de 19,7 millions de dollars pour la réalisation de ces projets de grande envergure.

Citations

« Investir dans des infrastructures vertes est essentiel pour bâtir des collectivités modernes où il fait bon vivre. Le nouveau système de stockage d'énergie par batterie et la nouvelle ligne de transport d'électricité permettront au territoire de gérer plus efficacement ses ressources d'énergie renouvelable tout en assurant des services fiables aux résidants des régions éloignées. C'est un excellent exemple de ce que les Yukonnais peuvent faire lorsque nous travaillons ensemble, tous les ordres de gouvernement, pour bâtir des collectivités plus fortes et plus autonomes. »

Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Yukon tient à ce que les collectivités et les entreprises du Yukon aient accès à une énergie sécuritaire, fiable et abordable. Le projet d'amélioration de la ligne de transport Mayo-McQuesten améliorera la fiabilité du réseau et permettra d'assurer l'approvisionnement en hydroélectricité propre et renouvelable aux clients actuels et aux futurs clients du secteur industriel. Le système de stockage d'énergie par batterie permettra de répondre à la demande en période de pointe au Yukon et favorisera le recours à de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Canada et à la Société d'énergie du Yukon dans le cadre de ces deux importants projets qui appuient l'engagement du Yukon à l'égard d'un avenir énergétique plus propre. »

Ranj Pillai, ministre responsable de la Société d'énergie du Yukon et de la Société de développement du Yukon

« Le remplacement de la ligne de transport d'électricité entre Mayo et McQuesten et l'installation d'une batterie à l'échelle du réseau à Whitehorse sont essentiels à la capacité d'Énergie Yukon de construire le réseau d'électricité durable, fiable et abordable dont les Yukonnais ont besoin aujourd'hui et le système énergétique robuste dont le territoire a besoin pour soutenir la croissance à l'avenir. L'appui du gouvernement à ces projets réduit l'incidence de ces investissements essentiels sur les contribuables et aide à appuyer l'adoption de nouvelles technologies pour relever les défis uniques de l'approvisionnement énergétique sur le réseau isolé du Yukon. »

Andrew Hall, président-directeur général, Société de l'énergie du Yukon

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 16,5 millions de dollars dans le projet de système de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau du Yukon . La Société d'énergie du Yukon investit 8,5 millions de dollars dans ce projet.

investit jusqu'à 16,5 millions de dollars dans le projet de système de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau du . La Société d'énergie du investit 8,5 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement fédéral investit plus de 22,7 millions de dollars dans le projet de remise en état de la ligne de transport d'électricité Stewart-Keno. Le gouvernement du Yukon (Société de développement du Yukon ) et la Société d'énergie du Yukon versent plus de 11,2 millions de dollars.

(Société de développement du ) et la Société d'énergie du versent plus de 11,2 millions de dollars. La ligne de transport entre Mayo et McQuesten sera améliorée afin de pouvoir prendre en charge 138 kV.

et McQuesten sera améliorée afin de pouvoir prendre en charge 138 kV. Le système de stockage d'énergie par batterie de la Société d'énergie du Yukon comprend une batterie de 8 MW dont la capacité de stockage d'énergie est de 40 MWh.

comprend une batterie de 8 MW dont la capacité de stockage d'énergie est de 40 MWh. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . Du financement prévu, un montant de 2 milliards de dollars servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique pour faire la promotion de la sécurité énergétique dans les territoires.



De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique du Canada rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique du rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique du Canada rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

