MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - C'est lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est tenue virtuellement le 29 mars dernier, que la direction des YMCA du Québec a fait part de tout le travail accompli en 2021 malgré le contexte pandémique, lequel a forcé la suspension de nombreuses activités et accéléré sa transformation organisationnelle.

Les équipes du YMCA ont travaillé très fort pour s'adapter et répondre aux besoins grandissants des communautés et des individus dont certains parmi les plus vulnérables. Plusieurs programmes et activités ont été maintenus, repensés ou amplifiés. Notamment, l'École Internationale de langues YMCA, a offert ses cours en ligne, et une partie de l'offre en activités physiques s'est déplacée à l'extérieur et en virtuel.

Faits saillants :

26 595 personnes ont bénéficié des programmes et activités des YMCA du Québec, dont 12 000 jeunes qui ont été aidé.e.s et accompagné.e.s dans leur développement personnel et professionnel!

4 500 personnes ont bénéficié de services d'intégration sociale et de prévention de l'exclusion.

8 495 personnes actives et en santé,

166 859 $ versés en aide financière, offrant la possibilité à 968 enfants, ados et adultes de participer à nos activités et programmes.

« Le YMCA transforme la vie des Québécois et Québécoises depuis plus de 170 ans, et nous allons continuer de nous adapter pour maximiser et étendre notre impact social pour les décennies à venir ».

Stéphane Vaillancourt, président-directeur général

Les YMCA du Québec

Plus d'un an après son appel public aux partenariats, les YMCA du Québec poursuivent leur transformation organisationnelle pour transformer encore davantage la vie des gens et de leurs collectivités.

