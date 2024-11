Les voyageurs québécois préoccupés par les retards de vols

QUÉBEC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Quelque 70 % des voyageurs québécois craignent que le retard d'un vol leur fasse manquer des services de voyage déjà payés : des nuitées, des repas, des activités ou même leur départ en croisière.

Pourtant, des milliers de Québécois achètent des billets directement d'un transporteur aérien ou réservent de l'hébergement directement auprès d'hôteliers. D'autres, souvent trompés par des prix trop beaux pour être vrais, font affaire avec des intermédiaires sur le Web qui ne sont pas des agences de voyages. Ils se privent ainsi de la protection financière du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).

Ces voyageurs bénéficieraient gratuitement de la protection du FICAV en passant par une agence de voyages titulaire d'un permis du Québec. Ce fonds rembourse les services touristiques payés à l'agent de voyages, mais non reçus à cause du retard d'un vol, d'un vol annulé en raison d'une tempête, de la fermeture d'un hôtel vu le passage prochain d'un ouragan, d'une excursion annulée à la suite d'une catastrophe naturelle, etc. La diffusion d'un avertissement officiel recommandant d'éviter tout voyage dans le lieu de destination ouvre aussi la porte à un remboursement du FICAV.

Faits saillants :

Quand ils apprennent l'existence du FICAV, près des deux tiers des voyageurs affirment qu'ils feraient affaire avec une agence de voyages plutôt que de réserver des services directement auprès d'un fournisseur.

En cette période de l'année où les ouragans et les tempêtes tropicales sont fréquents dans les destinations soleil, l'Office de la protection du consommateur rappelle qu'un remboursement du FICAV pourrait être possible dans une telle situation, à certaines conditions. En 2023-2024, les voyageurs dont les plans ont été contrecarrés dans ce contexte se sont vu rembourser près de 29 000 $.

En 2023-2024, le FICAV a indemnisé quelque 185 voyageurs pour des vols retardés, annulés ou déplacés, pour un total d'environ 139 000 $; et 20 voyageurs pour des croisières annulées, pour un total de plus de 37 000 $.

Depuis le 1er avril 2021, près de 1750 voyageurs touchés par la fermeture d'une agence de voyages ont obtenu, au total, plus de 1,1 M$ en remboursement.

Lien connexe :

La page Web Votre argent est protégé présente des situations couvertes par le FICAV, permet de vérifier si une agence de voyages est titulaire d'un permis du Québec et donne accès au formulaire de réclamation : Québec.ca/agence-voyage-protection.

Source :

Charles Tanguay

Responsable des partenariats stratégiques et des relations avec les médias

Office de la protection du consommateur

418 643-1484, poste 2254

[email protected]

SOURCE Office de la protection du consommateur