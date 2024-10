NUNAVIK, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le Fonds d'exploration minière du Nunavik (FEMN), en partenariat avec Ubique Films et sous la réalisation de Jean-Philippe Brochu, présente Nunatta Ataani (Beneath Our Feet), un documentaire qui explore les répercussions économiques, environnementales et culturelles de l'industrie minière au Nunavik à travers les voix des communautés inuites. Le film retrace également le rôle complexe et parfois ambivalent des Inuit, qui ont guidé les prospecteurs dès les années 1800 lors des premières explorations minières dans la région. La première diffusion de Nunatta Ataani aura lieu sur YouTube, le vendredi 25 octobre à 19 h 30 (heure de l'Est).

UN VOYAGE AU CŒUR DE L'INDUSTRIE MINIÈRE DU NORD DU QUÉBEC

Alors que le Nord du Québec prend une place centrale dans la transition énergétique, Nunatta Ataani offre un regard inédit sur l'évolution et l'histoire de l'industrie minière au Nunavik. Grâce à des entretiens avec des travailleurs, des membres des communautés, des leaders du secteur, des élus et des experts, ainsi qu'à des visites de sites miniers à différentes étapes de développement, le documentaire démystifie les complexités des opérations minières et leurs impacts sur les communautés locales. Pita Aatami, président de la Société Makivvik, et d'autres leaders inuits partagent leurs perspectives sur l'importance cruciale de l'implication des Inuit dans le développement de la région.

En explorant le passé, le présent et l'avenir du développement minier, le documentaire met en lumière les progrès accomplis dans les projets miniers et les ententes sur les retombées économiques, tout en soulignant l'importance de construire des partenariats durables et fondés sur la confiance.

FONDS D'EXPLORATION MINIÈRE DU NUNAVIK : UN PONT ENTRE L'INDUSTRIE ET LES COMMUNAUTÉS INUITES

Après une période de ralentissement, les efforts d'exploration au Nunavik connaissent un regain, avec un nombre croissant d'entreprises qui relancent leurs projets. Ces compagnies mettent désormais l'accent sur l'établissement de relations solides avec les communautés inuites, privilégiant une approche de développement plus collaborative. Alors que le gouvernement du Québec mise sur une chaîne d'approvisionnement complète pour les matériaux de batteries, les ressources minérales du Nunavik prennent une importance stratégique croissante.

Cynthia Brind'Amour, directrice technique du FEMN, souligne la portée de ce documentaire : « Tous les acteurs de l'industrie minière ont beaucoup à gagner en visionnant ce film. Il propose des perspectives nuancées sur la relation historique des Inuit avec l'industrie minière et sert de guide pour renforcer la collaboration avec les communautés inuites. C'est une conversation difficile, mais essentielle pour établir une véritable confiance. »

Dans cet esprit, Tunu Napartuk, ancien président du conseil d'administration du FEMN, ajoute : « L'industrie minière s'installe dans notre région, que cela nous plaise ou non. La véritable question est de savoir si nous resterons de simples spectateurs, comme nous l'avons été pendant des décennies, ou si nous prendrons les rênes pour décider de la façon dont nos terres seront exploitées et développées ? C'est notre occasion de façonner l'avenir de notre région. »

PARTICIPEZ À LA PREMIÈRE EN LIGNE

Le public est invité à la première en ligne de Nunatta Ataani sur YouTube, le vendredi 25 octobre 2024 à 19 h 30 (heure de l'Est). Les spectateurs pourront échanger sur les thèmes du film via un chat en direct. La première sera présentée en anglais avec des sous-titres anglais, et une version complète en inuktitut est prévue pour une sortie ultérieure.

Découvrez-en plus sur le film et ses thèmes sur NunattaAtaani.com.

À PROPOS DU FONDS D'EXPLORATION MINIÈRE DU NUNAVIK (FEMN)

Fondé en 1998, le Fonds d'exploration minière du Nunavik (FEMN) contribue au développement minéral durable au Nunavik, avec pour objectif de garantir que les communautés inuites jouent un rôle central dans cette industrie. Financé par un partenariat avec le Ministère des Ressources naturelles du Québec et d'autres parties prenantes régionales, le FEMN se concentre sur la formation, l'éducation et le renforcement de la collaboration entre les communautés inuites et le secteur minier. Le FEMN vise à accroître la participation des Inuit à l'exploration minière et à aligner le développement régional sur les besoins et valeurs des communautés locales.

