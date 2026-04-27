Une grande marque de vin néo-zélandaise désignée « vin officiel » du premier tournoi de tennis en importance au Canada.

TORONTO, le 27 avril 2026 /CNW/ - Cet été, les vins Kim Crawford, la marque de vins néo-zélandaise n° 1 au Canada1, apporte la saveur incomparable du Marlborough dans le cadre d'un nouveau partenariat de trois ans avec Tennis Canada, en tant que vin officiel de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers.

LES VINS KIM CRAWFORD ANNONCENT UN PARTENARIAT DE TROIS ANS AVEC TENNIS CANADA ET L’OMNIUM BANQUE NATIONALE PRÉSENTÉ PAR ROGERS (Groupe CNW/Kim Crawford Wines)

« Les vins Kim Crawford ont toujours mis l'accent sur l'énergie positive, l'authenticité et les liens humains », explique Amanda Guarnieri, responsable canadienne chez Constellation Brands inc. « Alors que le tennis ne cesse de gagner en popularité en tant que sport axé sur un certain art de vivre, nous sommes ravis d'inviter les fans à découvrir l'univers du Club Kim lors de l'Omnium Banque Nationale, qu'ils découvrent les vins Kim Crawford pour la première fois ou qu'ils célèbrent leur amour du vin et du tennis entre amis. »

Chaque été, l'Omnium Banque Nationale attire au Canada les meilleurs joueurs et joueuses de tennis du monde. Comme les années précédentes, l'Omnium Banque Nationale du Canada se déroulera simultanément dans deux villes du 1er au 13 août : la compétition féminine aura lieu au Sobeys Stadium de Toronto, tandis que la compétition masculine se tiendra au Stade IGA de Montréal.

« Nous sommes ravis d'accueillir une marque exceptionnelle telle que Kim Crawford au sein de la famille de Tennis Canada et de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers », déclare Gavin Ziv, chef de la direction chez Tennis Canada « Nos fans de Toronto et de Montréal peuvent s'attendre à vivre une expérience exceptionnelle lors de nos tournois, grâce à de nombreuses animations. » « L'Omnium Banque Nationale est bien plus qu'un simple tournoi de tennis : c'est le moteur du tennis au Canada, et ce sont des partenariats pluriannuels comme celui-ci qui nous permettent de continuer à faire progresser et à développer notre sport à travers tout le pays. »

« Je tiens également à remercier l'équipe Kim Crawford pour sa collaboration exceptionnelle dans le cadre de ce partenariat. Dès le début, ce fut un plaisir de travailler avec les membres de l'équipe; ils ont toujours fait preuve d'un réel enthousiasme quant à la manière dont leur investissement pouvait contribuer à l'essor de notre sport », déclare Claude Savard, vice-président aux partenariats corporatifs chez Tennis Canada. « Nous sommes impatients de collaborer avec eux pour faire valoir la marque lors de l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers au cours des trois prochaines années. Nous sommes convaincus que nos fans dans ces deux villes savoureront ce qui les attend. »

Dans le cadre de ce partenariat, l'équipe des vins Kim Crawford sera présente sur les deux sites du tournoi, invitant les fans à #AmenerKim pour vivre pleinement leur expérience à l'Omnium Banque Nationale. Les animations haut de gamme comprendront des salons exclusifs à l'effigie de la marque, des bars sur place et des occasions de dégustation.

Au-delà du site du tournoi, les vins Kim Crawford mettront également en œuvre ce partenariat dans les points de vente de la LCBO et de la SAQ à travers l'Ontario et le Québec, grâce à des concours en magasin et des présentoirs qui offriront aux fans la possibilité de gagner des billets pour le tournoi cet été.

____________________________ 1 Affirmation justifiée au courant de l'année civile 2025; droits d'auteur ACD Data Services inc.

À PROPOS DES VINS KIM CRAWFORD

Kim Crawford est l'un des producteurs de vin les plus dynamiques et les plus avant-gardistes de Nouvelle-Zélande. Ce qui a commencé dans un petit cottage à Auckland en 1996 est devenu une marque de renommée mondiale. Nous remettons en question les idées reçues, prenons des risques, faisons naître de nouvelles idées et célébrons ce qui nous distingue.

SOURCE Kim Crawford Wines

CONTACT MÉDIA : Lisa Kwong, [email protected]