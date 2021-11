Pour cause, les ambitions pour passer le cap environnemental de façon solidaire sont à la hauteur du défi. Depuis 2019 et sur l'horizon 2030, un plan collectif travaille à la certification « AB » ou « HVE3 » de 100 % des vignobles, dont au moins 60 % d'ici 2024. La certification HVE3 (haute valeur environnementale) est une approche 360° qui établit des seuils de performances autour de la protection de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, les pratiques de fertilisations et la gestion de l'eau.

Pourquoi tous ces efforts ? « Simplement parce que c'est la bonne chose à faire pour la planète ! Mais également parce qu'il importe d'assurer l'intégrité de l'écosystème prolifique qui définit la Provence. La chaleur et la sécheresse ont inévitablement un impact sur la qualité et le goût des fruits qui font la signature authentique de nos vins rosés. En adoptant un mode de pensée intégré, nous pourrons faire une différence. », indique Brice Eymard, directeur général du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence.

Les vignerons répondent à l'appel. Les surfaces certifiées ont doublé en un an et atteignent désormais 31 % des terres provençales. De plus, les méthodes mises en place font preuve de créativité sur toute la chaîne logistique allant de l'utilisation de bouteilles en verre allégé jusqu'à la stimulation des vignes grâce à de la tisane par exemple.

Zoom sur la conférence Goûter aux changements climatiques

La troisième édition de la conférence braquera ses projecteurs sur le futur des vins rosés le 16 novembre. Trois experts prendront part à la réflexion sur les différents enjeux auxquels ils font face et sur les solutions qu'ils expérimentent au quotidien pour pallier ces défis tout en prenant bien soin de conserver ce qui fait la typicité et le charme des vins de Provence.

LES VINS DE PROVENCE, LE GRAND VIGNOBLE DES VINS ROSÉS

Le vignoble des Vins de Provence, le plus ancien de France, s'étend entre Méditerranée et Alpes sur près de 200 kilomètres de long à travers les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. Il est constitué de trois appellations d'origine contrôlée : l'AOC Côtes de Provence, l'AOC Coteaux d'Aix-en-Provence et l'AOC Coteaux Varois en Provence. Le rosé est la spécialité historique du vignoble, dont il représente aujourd'hui 91 % de la production. www.vinsdeprovence.com

