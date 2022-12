OTTAWA, ON , le 23 déc. 2022 /CNW/ - Un mélange de pluie verglaçante, de neige et de vents violents a entraîné des pannes généralisées sur notre territoire de service. En date de 6 h aujourd'hui, Hydro Ottawa répondait à 31 pannes différentes, touchant un peu plus de 12 000 clients.

Les équipes d'Hydro Ottawa et d'autres entrepreneurs ont travaillé toute la nuit et ont déjà rétabli le courant pour plus de 20 000 clients.

Nos équipes s’affairent à réparer les pannes causées par la tempête hivernale (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

On s'attend à ce que les températures chutent aujourd'hui, ce qui pourrait entraîner un gel rapide dans les endroits où il pleut, accompagné parfois de vents forts et de neige, ce qui pourrait causer d'autres pannes d'électricité et endommager nos infrastructures.

Lorsque des pannes d'électricité surviennent, la première priorité d'Hydro Ottawa est de réagir à toute condition dangereuse et de rétablir le service électrique à ses clients le plus rapidement possible.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de la situation par le biais des médias, de son site Web et de ses canaux sociaux.

Faits en bref

Hydro Ottawa compte également sur ses clients pour l'aider à déterminer la cause d'une panne. Les clients peuvent signaler une panne en

En appelant la ligne d'urgence 24/7 au 613-738-0188 ;

En le soumettant en ligne par le biais de leur portail client MonCompte ; ou

En utilisant l'application mobile d'Hydro Ottawa.

Pour connaître l'état actuel d'une panne, les clients sont invités à consulter le site Web d'Hydro Ottawa et la carte des pannes au www.hydroottawa.com/pannes.

La carte des pannes est mise à jour toutes les quinze minutes et affiche les renseignements les plus récents sur les pannes en cours qui touchent 10 clients ou plus.

Si des pannes surviennent, une estimation du temps de rétablissement sera déterminée pour chaque panne une fois que les dommages auront été évalués par nos équipes.

Les résidents doivent respecter les périmètres des chantiers en gardant une distance de sécurité avec les équipes qui travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

Si les clients remarquent des lignes électriques tombées, ils doivent rester à bonne distance - au moins 10 mètres (33 pieds).

Les clients ne doivent pas essayer de dégager les arbres ou les branches qui pourraient toucher une ligne électrique. Il est recommandé aux clients d'appeler immédiatement le 911, puis Hydro Ottawa.

À propos d'Hydro Ottawa

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Dan Séguin, Directeur, Communication et affaires publiques, Société de portefeuille Hydro Ottawa, [email protected], www.hydroottawa.com