Les ventes d'avions d'affaires montent en flèche chez Skyservice

Les ventes d'avions légers et d'avions turbopropulsés reprennent au Canada en pleine pandémie de COVID-19

MISSISSAUGA, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Chef de file de l'aviation d'affaires au Canada, Skyservice Aviation d'affaires, annonce une activité record pour les avions légers et les avions turbopropulsés, après avoir vendu sept avions en douze semaines. SkyserviceMC est le concessionnaire exclusif de Hondajet au Canada et l'une des plus importantes sociétés de courtage d'avions au pays.

« Les avions légers et les avions turbopropulsés connaissent une forte demande, car leurs coûts d'exploitation sont inférieurs à ceux d'autres avions d'affaires », a déclaré Lyne Barbeau, vice-présidente de l'Aviation d'affaires. « L'aviation d'affaires constitue un mode de transport plus sûr et plus pratique - des caractéristiques très attrayantes dans l'environnement actuel de la pandémie. »

Skyservice est un courtier d'avions agréé et un fier membre de l'IADA (International Aircraft Dealers Association), l'organisme de normalisation mondial du courtage d'avions. La réussite du groupe des Ventes et acquisitions d'avions de Skyservice témoigne de l'expertise de la société, de sa réputation et de son engagement à offrir de la valeur aux clients.

« Notre équipe des ventes fait appel aux profondes connaissances dans l'ensemble de l'entreprise afin d'apporter une expertise inégalée au processus de ventes et d'acquisition pour nos clients », a déclaré Benjamin Murray, président et chef de l'exploitation de Skyservice Aviation d'affaires. Des discussions initiales sur l'acquisition en allant jusqu'à l'investissement, en passant par la gestion des avions, l'équipe de Skyservice propose au client une valeur de premier ordre dans l'industrie.

Pendant la pandémie, Skyservice a offert des consultations gratuites aux propriétaires d'avions qui cherchaient à déterminer la bonne taille d'avion qui répondrait à leurs besoins présents et futurs. Pour en savoir plus sur le modèle de service de ventes et d'acquisition d'avions de Skyservice, visitez le site https://skyservice.com/fr/vente-et-acquisition-davions/ .

Pour voir les récentes transactions d'avion, visitez le site https://skyservice.com/fr/recentes-transactions-davion/

À propos de Skyservice

Skyservice est le chef de file canadien de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d'expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l'aviation d'affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site https://skyservice.com/fr/.

