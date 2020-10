Les véhicules RDX PMC en édition limitée d'Acura ont tous été prévendus en un jour

Le RDX PMC 2021 s'inscrit dans l'ADN du modèle NSX, trempé dans une superbe peinture Orange Ardent nacrée tout comme la supervoiture électrique d'Acura. Comme les modèles TLX et MDX, le RDX est fabriqué à la main aux côtés du NSX au Performance Manufacturing Center (PMC) d'Acura. Le prix d'achat du modèle haut de gamme RDX PMC sera d'environ 58 000 $[1] au moment des premières livraisons aux clients en novembre.

Le modèle RDX PMC est la variante de la gamme RDX la mieux équipée, combinant les caractéristiques haut de gamme de l'ensemble Platinum Elite du RDX et les éléments de design dynamiques et sportifs du RDX A-Spec. Des roues de 20 pouces en alliage d'aluminium noir brillant, un contour de calandre de couleur assortie à la carrosserie, un échappement double avec embouts chromés noirs et des garnitures noir brillant sur le toit, les rétroviseurs latéraux et les poignées de porte sont des caractéristiques exclusives de l'édition RDX PMC. Comme c'est le cas pour les modèles précédents de l'édition PMC, la technologie de vecteur de couple toutes roues motrices super-maniabilitéMC (SH-AWDMD) de pointe d'Acura est offerte de série.

Des piqûres orange assorties à l'intérieur sur les sièges, la console centrale, les panneaux des portières, le volant et les tapis de plancher viennent s'ajouter à la conception extérieure de couleur Orange Ardent nacrée de l'édition du RDX PMC. Combinant le style du A-Spec et les touches haut de gamme de l'ensemble Platinum Elite, le modèle RDX PMC est doté d'un écran d'affichage tête haute de 10,5 po en couleur, de sièges sport à 16 réglages garnis de cuir Ebony Milano et d'UltrasuedeMD, d'un volant et de sièges arrière chauffants.

Vidéo - Édition du RDX PMC 2021 d'Acura

Résumé des caractéristiques de l'édition canadienne du RDX PMC 2021

Exclusif à l'édition RDX PMC

Peinture Orange Ardent nacrée

Plaque de série numérotée PMC Edition unique

Roues à cinq rayons de 20 po à fini noir brillant dotées d'écrous à ergot de couleur noire

Panneau de toit noir brillant et toit ouvrant panoramique

Poignées de porte noir brillant

Calandre grillagée noir brillant et contour de calandre de couleur assortie à la carrosserie

Rétroviseurs de porte noir brillant avec gradation automatique

Échappement double avec embouts chromés noirs

Sièges sport garnis de cuir Ebony Milano et d'Ultrasuede MD noir avec piqûres contrastantes orange

et d'Ultrasuede noir avec piqûres contrastantes orange Volant gainé de cuir avec écusson A-Spec et piqûres orange

Tapis de plancher haut de gamme avec écusson A-Spec métallique et piqûres orange

En savoir plus - https://www.hondanews.ca/en/acura/press-release/2021-RDX-Receives-PMC-Edition-Treatment-Finished-in-Stunning-Thermal-Orange-Pearl-Paint

À propos d'Acura Canada

Acura est la division des véhicules de luxe et haute performance de Honda Canada Inc. et l'une des plus importantes marques automobiles de luxe offrant des véhicules haute performance élaborés avec précision, une approche originale à la technologie et au design qui crée une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura compte six modèles distincts dont la berline porte-étendard de luxe RLX, la berline performante de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe 5 passagers RDX et le véhicule utilitaire sport de luxe MDX à 7 passagers. Acura a lancé sa supervoiture électrique NSX de nouvelle génération comme une nouvelle expression majeure de performance élaborée avec précision. Acura a célébré son trentième anniversaire au Canada en février 2017 et son réseau de concessionnaires compte désormais 51 sites au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.acura.ca.

1 Le prix du modèle de l'édition PMC exclut les frais de destination de 2 995 $; les prix du concessionnaire pourraient varier.

