Assiégés par les gouvernements fédéral et provinciaux, ils continuent de lutter pour leur liberté de choix.

TORONTO, le 30 mai 2021 /CNW/ - Malgré les menaces constantes d'interdire les saveurs, de limiter la teneur en nicotine et d'augmenter les taxes, en plus de subir les campagnes de désinformation persistantes de la part des gouvernements, les vapoteurs canadiens ne se laissent pas décourager dans leur lutte pour que les produits de vapotage restent disponibles, accessibles et abordables d'un océan à l'autre.

« C'est le combat pour nos vies », a déclaré Maria Papaioannoy, porte-parole de Rights4Vapers, l'une des organisations canadiennes de défense des droits des vapoteurs. « Nous sommes reconnaissants d'avoir une journée où nous pouvons parler de nos expériences vécues en tant que vapoteurs sans le filtre du cynisme et du doute qui imprègne la couverture médiatique du vapotage. »

Il est scientifiquement prouvé que le vapotage est une alternative moins nocive que le tabagisme. Les autorités de santé publique du monde entier ont clairement indiqué que le vapotage peut être un outil efficace pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Mais seulement si les bons cadres réglementaires et sociétaux sont en place.

« Le Canada doit faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit dans son approche face au vapotage. Nous voyons apparaître des réglementations restrictives dans chaque province, y compris un projet d'interdiction des saveurs au Québec », a déclaré Mme Christina Xydous, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. « Les vapoteurs de chaque province doivent se lever et dénoncer les atteintes à leurs droits que constituent ces réglementations draconiennes. Les produits de vapotage peuvent contribuer à sauver des vies. »

Les saveurs constituent un élément important de l'expérience du vapotage pour les fumeurs adultes. Elles aident les fumeurs à migrer des cigarettes traditionnelles vers les produits de vapotage. En 2019, le Parlement a mené des audiences sur les modifications de la loi sur le tabac (projet de loi S5). Des experts ont dit au gouvernement fédéral que les produits de vapotage avec saveurs sont importants. Il est temps que tous les gouvernements écoutent.

Les produits de vapotage sont le meilleur espoir pour des centaines de milliers de Canadiens qui fument encore et qui cherchent une alternative à la cigarette. Plus tôt cette année, le Public Health England a publié son plus récent examen des études sur le vapotage. Il a constaté que « la meilleure chose qu'un fumeur puisse faire est d'arrêter de fumer complètement et les preuves montrent que le vapotage est l'une des aides au sevrage les plus efficaces qui existent, aidant environ 50 000 fumeurs à cesser de fumer chaque année. »

Le gouvernement fédéral a présenté une proposition à la fin de l'année dernière visant à restreindre les options offertes aux vapoteurs en plafonnant la teneur en nicotine à 20 mg/ml. Les plafonds de nicotine représentent une atteinte de plus à un produit qui a aidé des milliers de personnes à arrêter de fumer.

« Les plafonds de nicotine peuvent ne pas sembler être un gros problème, mais pour les vapoteurs, ils le sont. De nombreux vapoteurs commencent par des niveaux élevés de nicotine et se sèvrent en diminuant le niveau progressivement. Un large éventail d'options est essentiel. Et toute restriction aurait pour effet de ramener les vapoteurs à la cigarette », a déclaré Mme Papaoiannoy.

Selon une étude publiée par le Consumer Choice Center, il y a plus de 1,5 million de vapoteurs adultes canadiens au Canada. Environ 955 000 de ces consommateurs adultes utilisent actuellement des produits de vapotage contenant des saveurs. Une interdiction totale des saveurs dans le vapotage pousserait probablement la plupart de ces consommateurs à retourner au tabagisme.

