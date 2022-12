Olympus Canada encore une fois reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

CENTER VALLEY, Pennsylvanie, 12 décembre 2022 /CNW/ - Olympus a annoncé aujourd'hui qu'Olympus Canada Inc. a été nommée parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour la septième année consécutive.

Lindsay Kingsborough, directrice principale, Marketing chirurgical, s'est jointe à Olympus Canada il y a huit ans et s'est dite impressionnée par l'engagement collectif de ses collègues à défendre les valeurs fondamentales de l'entreprise, soit l'intégrité, l'empathie, la flexibilité, la vision à long terme et l'unité.

Les employés d’Olympus affectés au service consacrent leur temps à s’assurer que les coloscopes et les équipements Olympus sont réparés de manière adéquate et en temps opportun pour nos clients du secteur de la santé.

Mme Kingsborough a eu l'occasion de se rendre dans des blocs opératoires pour voir l'équipement Olympus en action, ce qui lui a permis de prendre conscience de l'importance du travail qu'elle et ses collègues font.

« En fin de compte, nous savons que notre véritable client est le patient sur la table d'opération, a déclaré Mme Kingsborough. C'est extrêmement motivant et enrichissant pour tous les employés d'Olympus. »

Au cours de la pandémie, les employés essentiels des activités d'entretien et de réparation de l'installation de Richmond Hill se sont adaptés afin d'assurer l'entretien de l'équipement médical. Pour ce faire, ils se sont divisés en deux unités travaillant selon des quarts de travail différents afin de permettre une distanciation sociale et de réduire l'exposition potentielle à la COVID-19. Selon Jonathan Tom, spécialiste en ingénierie de service, alors que les restrictions liées à la pandémie commençaient à être levées, le personnel a dû relever de nouveaux défis à mesure que les interventions urgentes reprenaient.

« Nous avons fait tout notre possible pour nous assurer que l'équipement de l'hôpital était entretenu et réparé afin de permettre plus d'interventions chirurgicales, a-t-il précisé. Le fait de voir l'incidence directe de notre travail a certainement été un facteur de motivation important. »

Le prix des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto reconnaît les employeurs qui ont mis en place des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques de travail novatrices. Les rédacteurs en chef de Mediacorp évaluent les employeurs selon les huit critères suivants : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes.

Les avantages sociaux d'Olympus pris en compte dans le cadre du concours comprennent l'option de travail à domicile pour certains employés, les subventions d'études allant jusqu'à 5 250 $ par année et les subventions pour l'obtention d'accréditations professionnelles, l'intégralité de la prime du régime d'assurance-maladie et de la couverture familiale et des prestations complémentaires de congé parental représentant 100 % du salaire. Les avantages comprennent également deux jours de congé payé par année pour les employés qui veulent faire du bénévolat auprès d'un organisme sans but lucratif et le versement de dons à des œuvres caritatives correspondant au montant des dons des employés jusqu'à concurrence de 2 000 $. Olympus Canada a fait des dons à 450 organismes de bienfaisance l'an dernier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Olympus Canada, consultez le site www.olympuscanada.com .

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et le personnel de l'entreprise à l'échelle du Canada dans des domaines comme ceux des ventes, du marketing, des services et des fonctions de soutien. Basée à Richmond Hill, en Ontario, OCI se dévoue au perfectionnement de ses employés et au soutien des collectivités locales. Pour en savoir plus, visitez le site www.olympuscanada.com .

