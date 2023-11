Selon le rapport du ConsumerLab d'Ericsson , les Canadiens sont très attachés à la performance et à la qualité de l'expérience lorsqu'il s'agit des réseaux 5G.

Les utilisateurs canadiens de la 5G recherchent des mesures améliorées de la qualité de l'expérience, y compris la qualité de la diffusion vidéo en continu, l'expérience des jeux mobiles et des appels vidéo, et la constance de la vitesse de la 5G.

Vingt-deux p. cent des utilisateurs canadiens de téléphones intelligents 5G sont prêts à payer plus cher pour un forfait 5G garantissant un service différencié.

Par conséquent, les utilisateurs canadiens de la 5G sont trois fois plus susceptibles de changer de fournisseur en raison d'une mauvaise expérience de connectivité 5G dans des lieux très fréquentés tels que les centres commerciaux et les arènes.

TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Une nouvelle étude du ConsumerLab d'Ericsson révèle que plus d'un utilisateur canadien de téléphone intelligent 5G sur cinq est prêt à payer un supplément pour un forfait 5G qui garantit une performance réseau élevée, en particulier dans les domaines de la qualité d'expérience et de la performance réseau, et qui répond aux besoins de diffusion vidéo en continu, de jeux et d'autres applications populaires très performantes afin d'accroître la satisfaction de l'utilisateur. Cela souligne la possibilité pour les fournisseurs de services de communication (FSC) d'exploiter la demande accrue de connectivité différenciée.

Intitulé « Valeur de la 5G : transformer la performance en de la valeur », le rapport démontre le potentiel commercial pour les FSC à mesure que la satisfaction des consommateurs à l'égard de la 5G augmente, le Canada affichant une hausse de 12 p. cent d'une année à l'autre, alimentée par un plus grand nombre d'appareils 5G sur le marché, des vitesses de réseau plus rapides et une augmentation de la disponibilité de la 5G.

L'étude révèle que les facteurs qui influencent la satisfaction des consommateurs sont eux-mêmes en train de changer - passant principalement des considérations de couverture géographique de la 5G à des mesures plus axées sur l'expérience des applications, comme la qualité de la diffusion vidéo en continu, l'expérience des jeux mobiles et des appels vidéo, et la constance de la vitesse de la 5G - en particulier chez les premiers utilisateurs de la 5G.

Jasmeet Singh Sethi, responsable du ConsumerLab d'Ericsson, déclare :

« Les utilisateurs canadiens de la 5G ont des attentes élevées à l'égard de leur service; ils recherchent non seulement la connectivité, mais plutôt une connectivité différenciée là où cela compte le plus, comme les arénas bondés ou les lieux publics intérieurs, l'expérience à valeur ajoutée qui améliore les activités quotidiennes, déclare M. Sethi. Nos résultats révèlent que si ces attentes ne sont pas satisfaites, les consommateurs sont trois fois plus enclins à passer à un fournisseur qui peut offrir une expérience 5G supérieure, avec 22 p. cent des utilisateurs prêts à payer 9 p. cent de plus pour un service qui offre une qualité d'expérience différenciée sur la 5G ».

Selon Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada : « Ce rapport témoigne de la qualité du service et de l'expérience dans les réseaux au Canada et de la sophistication des utilisateurs canadiens de la 5G, notamment de leurs attentes élevées en matière de fiabilité et de qualité. À mesure que l'adoption de la 5G s'accélère au Canada et dans le monde, il est important que les fournisseurs de services élargissent les exigences en matière de capacité et de performance, tout en améliorant la qualité du réseau pour les applications, afin de répondre à ces demandes sans cesse croissantes ».

Faits saillants supplémentaires pour les fournisseurs de services

Le rapport du ConsumerLab d'Ericsson a révélé quatre priorités pour les fournisseurs de services :

Les facteurs de satisfaction pour le réseau 5G évoluent au-delà de la couverture . Après la mise en place de la 5G, les fournisseurs de services auraient intérêt à donner la priorité aux optimisations du réseau qui répondent aux besoins d'une diffusion en continu performante, de jeux et d'autres applications populaires, afin d'accroître la satisfaction de l'utilisateur.

La 5G est en train de remodeler l'utilisation de la vidéo en continu et de la réalité augmentée (RA) . En moyenne, les utilisateurs canadiens de la 5G signalent une augmentation de 28 p. cent du temps passé à regarder des vidéos en streaming au format HD/ 4K par jour et une augmentation de 59 p. cent du temps passé à regarder des vidéos en diffusion en continu multi-vues par rapport à 2022. Les fournisseurs de services qui cherchent à accroître l'engagement de leurs clients devraient proposer des offres groupées innovantes pour tirer parti de la demande croissante de nouveaux formats vidéo et de la RA, sous l'impulsion de la 5G.

Les performances de la 5G dans des lieux clés influencent la fidélité des consommateurs . Depuis le lancement de la 5G au Canada, près de 20 p. cent des consommateurs ont changé de fournisseur de services, et le principal facteur à l'origine de ce changement est la performance du réseau 5G. Fait remarquable, près de 46 p. cent de ceux qui ont changé de fournisseur l'ont fait en raison de la qualité de leur réseau 5G. Les fournisseurs de services devraient donner la priorité à l'amélioration des performances de la 5G dans les endroits clés afin de renforcer la fidélité des consommateurs et de minimiser les taux de désabonnement.

Les consommateurs de 5G paieront des primes pour une qualité d'expérience différenciée . Quarante et un p. cent des utilisateurs exigent plus de données pour justifier une augmentation de prix, et 17 p. cent recherchent des offres groupées avec des services innovants, tandis que 22 p. cent attendent des performances supérieures et donnent la priorité à la connectivité. Les fournisseurs de services devraient explorer des stratégies de monétisation 5G différenciées avec des paliers de vitesse, des offres groupées de contenu et une tarification basée sur la qualité de service, en tirant parti des capacités 5G SA et d'une segmentation ciblée.





Méthodologie

Cette étude mondiale exhaustive - qui reflète les opinions d'environ 21 millions de consommateurs canadiens, dont environ 12 millions de clients 5G - fait partie d'une série de recherches d'Ericsson qui a suivi l'évolution du marché de la 5G pour les consommateurs depuis 2019.

Plus de 37 000 consommateurs dans 28 pays ont été interrogés en mai et juin 2023. La portée de la recherche reflète les opinions d'environ 1,5 milliard de consommateurs, dont 650 millions d'utilisateurs de la 5G.

Lisez le rapport intégral ici : Valeur de la 5G : Transformer la performance en valeur

70 ans à connecter les Canadiens et Canadiennes

Ericsson Canada joue un rôle essentiel dans l'écosystème d'innovation du pays depuis 70 ans, notamment en soutenant les fournisseurs de services de communication à travers chaque génération de communication mobile. Ericsson Canada est également un partenaire du réseau national d'écosystèmes visant à favoriser l'adoption de la 5G et la collaboration au Canada. Ericsson Canada possède des centres de R et D et des bureaux à Montréal, à Ottawa et à Toronto, et figure parmi les principaux investisseurs en R et D au pays, avec une moyenne de 345 millions de dollars par année.

Liens connexes :

Ericsson établit un Centre de recherche quantique au Canada

Open Lab d'Ericsson

Ericsson Canada

Ericsson au Canada : 70e anniversaire

Ericsson Canada : dernières nouvelles

CONTACT POUR LES MÉDIAS CHEZ ERICSSON CANADA :

Nathan Gibson

[email protected]

Cellulaire : 647-554-1423

AU SUJET D'ERICSSON :

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises d'exploiter pleinement la valeur de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les domaines d'activité suivants : réseaux, logiciels et services en nuage, solutions sans fil pour les entreprises, plateforme de communication mondiale et technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de bénéficier des avantages de la mobilité et du haut débit mobile. Les actions d'Ericsson sont cotées au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657835/4414929/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE Ericsson