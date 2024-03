QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Le California Air Resources Board, au nom de l'État de Californie, le gouvernement du Québec et le Department of Ecology, au nom de l'État de Washington, reconnaissent que la lutte contre les changements climatiques exige une collaboration soutenue de la part de tous les gouvernements. Aujourd'hui, ils expriment officiellement leur intérêt pour la création éventuelle d'un marché du carbone lié entre les trois États.

La Californie, le Québec et l'État de Washington ont un intérêt commun pour la réduction draconienne des émissions de gaz à effet de serre (GES) en réponse à la menace mondiale des changements climatiques pour le bien-être et la prospérité. Cette menace exige une action concertée importante et immédiate.

La Californie, le Québec et l'État de Washington gèrent chacun un marché du carbone afin d'atteindre de manière efficace leurs cibles respectives en matière de réduction des émissions de GES. La Californie gère un programme de plafonnement et d'échange depuis 2012, et le Québec en gère un depuis 2013. Ces deux marchés ont été liés le 1er janvier 2014. L'État de Washington gère son programme de plafonnement et d'investissement depuis le 1er janvier 2023.

La liaison entre le marché du carbone Québec-Californie et celui de l'État de Washington renforcerait la capacité des trois États à travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des programmes efficaces de lutte contre les changements climatiques, tout en permettant à chacun de conserver son autorité pour la conception et la mise en œuvre de son propre programme.

La Californie, le Québec et l'État de Washington se sont mutuellement engagés à poursuivre leur coopération et à partager des informations afin d'évaluer une liaison potentielle de leurs marchés du carbone et d'assurer une transition juste et équitable vers un avenir neutre en carbone qui profitera aux communautés surchargées et défavorisées.

Les trois États suivent leurs processus respectifs pour évaluer la possibilité de lier leurs marchés du carbone. Si les trois gouvernements concluent un accord en ce sens, la liaison se fera par la mise à jour des réglementations adoptées par chacun d'entre eux.

Dans un marché lié entre la Californie, le Québec et Washington, les droits d'émission délivrés par chaque gouvernement pourraient être utilisés par les entreprises de n'importe lequel des trois États pour couvrir leurs émissions. Les trois partenaires organiseraient des ventes aux enchères conjointes et les participants au marché pourraient effectuer des transactions entre les États, de sorte que les prix des droits d'émission seraient les mêmes dans tous les États. Chaque gouvernement conserverait l'autorité quant à ses programmes respectifs, mais les entreprises auraient accès à un plus grand nombre de droits d'émission.

Les gouvernements ont un historique de collaboration entre eux. Ils partagent les meilleures pratiques en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des programmes grâce à leur adhésion à Western Climate Initiative, Inc (WCI, Inc.). WCI, Inc. fournit des solutions techniques et administratives pour soutenir le développement et la mise en œuvre coordonnés des programmes, y compris les plateformes en ligne utilisées pour le suivi des droits d'émission et les ventes aux enchères.

Les États fournissent également une assistance technique à d'autres gouvernements infranationaux et pays désireux de mettre en place des marchés du carbone et participent conjointement à des initiatives de renforcement des capacités qui favorisent la collaboration intergouvernementale sur les systèmes d'échange de droits d'émission.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs