WAWANESA, MB, le 9 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, Andrew Smith, ministre des Relations municipales du Manitoba, et Brett McGregor, directeur de la Souris River Recreation Commission, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 832 000 $ afin de soutenir la rénovation du centre récréatif de Wawanesa. Ils ont aussi annoncé la fin des travaux de modernisation.

Grâce à ce financement, la municipalité rurale d'Oakland-Wawanesa a pu moderniser le système de CVC de l'installation et remplacer les deux installations de fabrication de glace, qui avaient dépassé leur cycle de vie prévu. Le temps de refroidissement des patinoires de hockey et de curling a maintenant été réduit de 86 %. Dans l'ensemble, ces améliorations vont réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 33 % et les émissions de gaz à effet de serre de 3,9 tonnes par année.

Le centre récréatif rénové profitera aux résidents et aux visiteurs en améliorant la qualité des infrastructures communautaires récréatives de la région et en réduisant les coûts d'entretien.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Les centres récréatifs sont au cœur des petites villes du Canada. Notre gouvernement est fier d'avoir contribué à la rénovation de ce centre de longue date à Oakland-Wawanesa, offrant aux résidents plus d'options pour rester en forme et se rapprocher de leur communauté, tout en réduisant ses coûts d'électricité. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Programme de développement durable des collectivités du Manitoba aide les organismes sans but lucratif et les administrations locales à investir dans les priorités locales. L'an dernier, nous avons été ravis de verser 300 000 $ dans le cadre de ce programme pour la modernisation du centre récréatif de Wawanesa et de son district. Le Manitoba reconnaît l'importance de travailler avec les municipalités et les organismes communautaires afin d'aider les collectivités de la province. »

Andrew Smith, ministre des Relations municipales du Manitoba

« Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien et du partenariat d'Infrastructure Canada dans notre projet de remplacement de nos vieilles installations de fabrication de glace. Grâce à cette aide, nous avons pu faire un pas important vers la réduction de notre empreinte carbone et l'atteinte de nos objectifs de durabilité en mettant en place un système d'ammoniac éconergétique. Cette contribution a non seulement aidé notre organisation, mais elle profitera également à l'environnement et à notre collectivité pour les années à venir. »

Brett McGregor, directeur de la Souris River Recreation Commission

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 832 169 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement du Manitoba a investi 300 000 $ et la municipalité rurale d' Oakland - Wawanesa a investi 325 000 $.

a investi 832 169 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement du a investi 300 la municipalité rurale d' - a investi 325 000 $. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada , et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Les demandeurs admissibles du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 28 mars 2023.

, des Territoires du Nord-Ouest et du peuvent déposer une demande de financement jusqu'au 28 mars 2023. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

