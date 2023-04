Les travaux de déboisement s'amorcent en bordure de la route 337

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce qu'une nouvelle étape s'amorce dans le projet d'élargissement de la route 337 (chemin Gascon), entre les rues Rodrigue et Guillemette, à Terrebonne.

Dès le 5 avril, les citoyens pourront constater le début des travaux de déboisement sur un terrain en bordure de la route 337, à l'entrée du secteur La Plaine. Il s'agit de la dernière étape préparatoire à franchir avant de démarrer officiellement les travaux d'élargissement.

La route 337 (chemin Gascon) représente un important corridor de déplacements pour les résidents de Terrebonne, principalement pour ceux en provenance ou à destination du secteur La Plaine. Environ 35 000 véhicules (2019) circulent en moyenne chaque jour sur le tronçon de route situé dans ce secteur, dont 6 % de véhicules lourds.

« Je ne peux que me réjouir de chaque nouvelle étape franchie dans ce projet d'importance, lequel nous rapproche de notre objectif d'offrir aux citoyens du secteur La Plaine une route qui correspond à leurs attentes et à leurs besoins. L'amélioration d'infrastructures routières, comme la route 337, permet d'assurer la fluidité de la circulation, de réduire le temps de déplacement et de renforcer la sécurité des usagers, ce qui est une préoccupation constante pour notre gouvernement. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Notre gouvernement est conscient de l'importance de ce projet pour les citoyens de Terrebonne et des municipalités environnantes. Avec les travaux de déboisement qui débutent à présent, nous serons enfin en mesure d'amorcer sous peu l'élargissement de cet axe routier capital pour la région de Lanaudière. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

