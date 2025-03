Les travailleuses en CPE de la CSN votent pour la grève à 91%

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les 13 000 travailleuses et travailleurs des CPE de la CSN ont voté à 91% en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée pour que le gouvernement en mette plus sur la table afin d'améliorer les conditions dans le réseau. La CSN annonce que la prochaine séquence de grève sera du 2 au 4 avril et qu'une manifestation nationale se tiendra le 3 avril.

Les travailleuses des CPE envoient un message clair au gouvernement

Les travailleuses des CPE étaient rassemblées en assemblée générale le 19 mars pour prendre connaissance de l'état de la négociation et pour voter sur un mandat de grève. Ce vote est nécessaire pour faire avancer la négociation alors que plusieurs demandes de recul restent sur la table et que les mesures proposées par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour freiner la pénurie et valoriser les emplois en CPE. Le réseau a actuellement de la difficulté à attirer et à retenir le personnel, alors que le recours aux agences privées augmente.

Le gouvernement doit tout particulièrement en faire davantage sur la question du soutien aux enfants à besoins particuliers, des primes de disparité régionale, de la charge de travail ainsi que des ratios et de la rémunération. L'écart salarial qui persiste avec les emplois comparables dans le secteur public accentue la pénurie qui frappe durement le secteur.

« Les travailleuses en CPE de la CSN ont parlé et leur message est clair : le gouvernement doit en mettre plus sur la table. Si nous continuons de mettre de la pression, c'est qu'il est urgent de bonifier nos conditions pour pouvoir convaincre la relève de choisir de venir œuvrer dans nos CPE. Avec les conditions actuelles, les cohortes sont vides dans les cégeps. Le gouvernement doit bonifier ses offres pour convaincre les travailleuses de continuer de donner des services de qualité aux enfants », explique Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

En grève du 2 au 4 avril : manifestation nationale des CPE le 3 avril à Québec

Avec le nouveau mandat de grève adopté, la CSN annonce que la prochaine séquence de grève sera de trois jours, soit du 2 au 4 avril. Le 3 avril prochain, les 13 000 travailleuses et travailleurs des CPE de la CSN seront rassemblés à Québec pour une manifestation devant l'Assemblée nationale.

« Le 3 avril, les 13 000 travailleuses en CPE de la CSN se donnent rendez-vous à Québec pour se faire voir et entendre du gouvernement. Celui-ci est très loin de sa promesse aux parents de combler les 30 000 places manquantes au printemps. Pour y arriver, il doit d'abord et avant tout régler la négociation à la satisfaction des travailleuses et des travailleurs de CPE », explique Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS-CSN.

« La grève reste le moyen de pression ultime pour se faire entendre quand un employeur ne comprend pas. Les travailleuses des CPE font face à un gouvernement qui laisse traîner la négociation depuis des mois. S'il tient vraiment à assurer les meilleurs services pour les enfants du Québec, il doit écouter les propositions des travailleuses des CPE. Le jupon du gouvernement dépasse : il doit cesser ses attaques antisyndicales, arrêter de vouloir s'en prendre au droit de grève et retirer le projet de loi 89 », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :

7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

12 CPE au Bas-Saint-Laurent

10 CPE sur la Côte-Nord

22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

36 CPE en Estrie

12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

11 CPE dans Lanaudière

25 CPE dans les Laurentides

51 CPE en Montérégie

112 CPE à Montréal et à Laval

23 CPE en Outaouais

64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

31 CPE au Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]