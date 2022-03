Les travailleurs et travailleuses des bibliothèques du SCFP sous les projecteurs

MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Comité pour les travailleurs et travailleuses des bibliothèques du SCFP-Québec lance aujourd'hui une vidéo faisant la promotion de ses membres qui évoluent dans les bibliothèques municipales, scolaires, collégiales et universitaires.

Qu'ils et elles soient bibliothécaires, technicien(ne)s en documentation ou commis, ces personnes effectuent un travail important, mais peu connu du grand public et des autres membres du SCFP-Québec.

Les avancées technologiques ont définitivement métamorphosé le fonctionnement des bibliothèques ainsi que les tâches de leur personnel.

Celles-ci sont devenues des lieux qui favorisent l'alphabétisation, une compétence essentielle pour accéder au marché du travail. De plus, elles contribuent à briser le cycle de la pauvreté et de l'isolement en offrant, notamment, un accès gratuit à Internet pour les personnes plus démunies.

De nos jours, ces dernières sont menacées par les nombreuses compressions budgétaires et l'automatisation. Nous constatons également qu'il y a de plus en plus de salarié(e) à statut précaire.

C'est lors du congrès du SCFP-Québec en 2017, qu'une résolution a été votée afin de créer un comité ad-hoc pour faire connaître la réalité du personnel travaillant dans les différents types de bibliothèques.

Pour accéder à la vidéo du Comité pour les travailleurs et travailleuses des bibliothèques du SCFP, CLIQUEZ ICI.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE : SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (FTQ)

