Les travailleurs de la production de Davie approuvent une convention collective à long terme

LÉVIS, QC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Chantier Davie a annoncé aujourd'hui que 86% de ses travailleurs de production, représentés par le Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon inc. (STCNL) affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière de la Confédération des syndicats nationaux (FIM-CSN), ont voté en faveur d'un nouveau contrat de travail historique à long terme.

Cette nouvelle convention collective sera en vigueur jusqu'au 30 juin 2030. Elle offrira stabilité et prévisibilité alors que Davie poursuit sa croissance et met en œuvre un réaménagement complet de son environnement de travail. L'entreprise offrira un cadre de travail tourné vers l'avenir, plus flexible et diversifié, valorisant les compétences, le développement par l'apprentissage et les carrières à long terme pour ses travailleurs.

Cet accord est le résultat d'efforts colossaux déployés conjointement par les membres des équipes de négociation de STCNL (CSN) et de Davie. Il constituera un élément moteur favorisant l'entrée de Davie dans la Stratégie nationale de construction navale du Canada (SNCN).

« Nous sommes ravis que l'accord négocié ait été fortement soutenu. Il offre à Davie et à nos travailleurs la stabilité et la prévisibilité nécessaires pour entrevoir une nouvelle ère de prospérité dans le cadre de la SNCN. Ensemble, nous pouvons nous envisager la construction d'une nouvelle flotte de sept brise-glaces, dont un de classe polaire, dont le Canada a tant besoin. Cette nouvelle entente envoie un signal fort que « Davie est prêt », » a déclaré James Davies, président et chef de la direction de Davie.

« Cet accord sans précédent comporte des ajustements salariaux importants et renforce la position de Davie en tant qu'employeur de choix offrant des carrières enrichissantes et un avenir des plus prometteurs, » a conclu M. Davies.

