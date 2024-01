En 2023, Financement corporatif KPMG a été la banque d'investissement la plus active dans le domaine des fusions-acquisitions.

MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Le marché transactionnel au Canada reprendra le dessus cette année alors que les fonds de capital-investissement cherchent à déployer des capitaux, que les entreprises familiales cherchent de nouveaux partenaires et que les pressions économiques commencent à diminuer, affirme KPMG au Canada, le premier conseiller en fusions et acquisitions au Canada l'an dernier.

« Après une année difficile, le marché transactionnel devrait reprendre le dessus cette année, parce que les taux d'intérêt commencent à baisser et que la confiance en l'économie commence à réapparaître sur le marché, a déclaré Neil Blair, président de Financement corporatif KPMG inc. Les fonds de capital-investissement seront l'un des principaux moteurs de l'activité transactionnelle. Une diminution des sorties de fonds pour les entreprises de portefeuille et un rythme de déploiement de capitaux plus lent dans le monde du capital-investissement en 2023 stimulera l'activité en 2024. Les fonds de capital-investissement continuent d'accumuler des montants records de capitaux et subissent de plus en plus de pressions pour retourner le capital aux investisseurs par la vente de sociétés de portefeuille ».

M. Blair fait remarquer que les fonds de capital-investissement et les sociétés chercheront des occasions dans le marché intermédiaire en particulier, à mesure que le changement générationnel des propriétaires d'entreprise prenant leur retraite continuera de s'accélérer, créant de nouvelles possibilités pour les acheteurs.

« De nombreuses entreprises privées n'ont pas abordé la question de la relève pour diverses raisons - il n'y a pas de nouvelles générations à laquelle passer le flambeau, ou parfois elles ne sont tout simplement pas prêtes, disposées ou capables de prendre le relais - alors vendre est la solution la plus sensée. Les fonds de capital-investissement sont souvent une option attrayante pour les propriétaires d'entreprise parce qu'ils peuvent vendre la plus grande partie de l'entreprise, tout en conservant une certaine participation et une certaine influence, ce qui facilite la transition et offre des possibilités aux équipes de gestion », a expliqué M. Blair.

Un récent sondage mené par KPMG au Canada auprès de petites et moyennes entreprises a révélé que près des deux tiers (64 %) prévoient procéder à une fusion, à l'établissement d'une coentreprise ou d'un partenariat ou à une acquisition au cours des trois prochaines années, et près de sept entreprises sur dix (69 %) disent avoir l'intention de vendre à une autre entreprise ou à un tiers au cours des trois à cinq prochaines années. « L'importance de ces transferts de propriété donnera lieu à un transfert de richesse sans précédent au Canada et à une immense occasion d'investissement pour les sociétés et les fonds privés », a déclaré M. Blair.

Il a fait remarquer que de nombreux économistes s'attendent à ce que les banques centrales commencent à baisser les taux d'intérêt dès le premier semestre de 2024, ce qui pourrait accroître la certitude économique et la confiance des acheteurs et des vendeurs. « Le moment choisi repose entièrement sur le marché. Les propriétaires d'entreprise qui envisagent de vendre cette année doivent commencer le processus de planification dès maintenant pour être prêts à exécuter leur plan lorsque l'économie s'améliorera et que le coût du capital diminuera », dit-il.

John Cho, leader national, Services-conseils transactionnels, chez KPMG au Canada, affirme que, dans le contexte d'une offre accrue d'occasions de transactions, les fonds de capital-investissement seront plus sélectifs quant à leurs cibles cette année. « Après une année de rareté relative dans l'univers des transactions, les fonds de capital-investissement rechercheront plus méticuleusement des entreprises de haute qualité, qui soutiennent la croissance. Ces types d'actifs seront très populaires cette année, et nous nous attendons à ce qu'ils attirent des primes d'évaluation », dit-il.

KPMG a été reconnu le conseiller financier le plus actif au Canada

L'an dernier, Financement corporatif KPMG inc. a agi à titre de conseiller financier pour 45 transactions, soit la plus grande proportion de toutes les entreprises selon les données compilées par Refinitiv. KPMG s'est classé à la première place du classement de Refinitiv pour le marché intermédiaire (en volume) et s'est également classé au premier rang sur une période de cinq ans, de 2019 à 2022, en donnant des conseils sur 237 transactions. Les classements comprennent les fusions éligibles, les acquisitions, les rachats, les scissions, les offres publiques de rachat, les achats de participations minoritaires et les restructurations de dette.

Source : Examen mondial 2023 des services-conseils financiers de Refinitiv Deals Intelligence, Nombre de transactions conclues pour chaque conseiller, tous mandats confondus, Marché complet. Au 5 janvier 2024. Représente le groupe canadien Financement corporatif du réseau de cabinets indépendants affiliés à KPMG International. * Ex aequo au classement

