Les timbres sur la mission Apollo 11 rendent hommage aux premiers pas de l'humanité sur la Lune et à l'apport important des Canadiens

Le Canada a joué un rôle de pivot dans l'atterrissage sur la Lune

LONGUEUIL, QC, le 27 juin 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a émis deux timbres-poste commémoratifs en l'honneur du 50e anniversaire de la mission Apollo 11 et des Canadiens qui ont contribué au succès du moment historique où l'humanité a fait ses premiers pas sur la Lune.

Timbres sur la mission Apollo 11 (Groupe CNW/Postes Canada)

Le 20 juillet 1969, plus d'un demi-milliard de personnes ont les yeux rivés sur leur télé où apparaissent les images floues en noir et blanc de l'astronaute Neil Armstrong qui devient le premier humain à marcher sur la Lune. Grâce à la mission Apollo 11 et à l'ingéniosité et à l'innovation canadiennes, l'humanité fait alors un pas de géant dans l'exploration spatiale. Des ingénieurs canadiens de la NASA de même que l'entreprise de Longueuil chargée de construire une partie du module lunaire ont joué un rôle important dans le succès de cette mission.

James (Jim) Chamberlin

Jim Chamberlin a joué un rôle prépondérant dans la conception d'aéronefs au Canada avant de s'établir aux États-Unis en 1959 pour travailler à la NASA. Il est devenu ingénieur en chef du projet Mercury, le premier programme américain visant à envoyer un humain dans l'espace, et directeur de projet et concepteur en chef de la navette Gemini qui a précédé l'Apollo. Il a aidé la NASA à choisir le vaisseau spatial qui transporterait les astronautes de la mission Apollo 11 et a été un des premiers à reconnaître qu'un vol direct vers la Lune n'était pas la meilleure approche. M. Chamberlain préférait plutôt envoyer dans l'orbite lunaire un module d'exploration plus petit fixé à l'engin principal. Ce module descendrait seul jusqu'à la surface de la Lune et se rattacherait ensuite au vaisseau principal. Cette approche, mieux connue sous le nom de rendez-vous en orbite lunaire, est devenue fondamentale pour le programme Apollo.

Owen Maynard

Avant son embauche à la NASA en 1959, M. Maynard était l'un des principaux ingénieurs d'aéronefs du Canada. Il a dirigé la Division de l'ingénierie des systèmes pour l'ensemble du programme Apollo, ce qui a fait de lui l'ingénieur en chef. Il a tracé les premières esquisses du module de commande Apollo et est reconnu comme étant le principal responsable à la NASA de la conception du vaisseau lunaire. Il a également été chef de la Division des opérations de mission et était chargé de planifier la séquence des missions qui ont mené à Apollo 11. Tout comme M. Chamberlin, M. Maynard a grandement contribué à déterminer la façon la plus sécuritaire de se rendre et d'atterrir sur la Lune.

Héroux-Devtek

Les premières jambes à se tenir sur la Lune n'étaient pas celles de Neil Armstrong - elles étaient confectionnées par Héroux Machine Parts de Longueuil, au Québec. Maintenant nommée Héroux-Devtek, l'entreprise a construit les jambes du train d'atterrissage, semblables à des pattes d'araignée, selon les spécifications de la NASA. Elles étaient fixées à la plateforme de lancement qui a permis à Neil Armstrong et à Buzz Aldrin de quitter la Lune pour rejoindre le module de commande principal. Les jambes se trouvent toujours sur le site de l'alunissage d'Apollo 11, dans la mer de la Tranquillité.

Les timbres, conçus par Matthew Clark de Subplot Design Inc. et illustrés par Mack Sztaba, sont imprimés par Lowe-Martin. Ils sont vendus en carnet de 10 et en feuillet de 6. Le pli Premier Jour officiel est oblitéré à Longueuil, ville où est situé le siège social de Héroux-Devtek.

Les timbres et autres articles de collection sont en vente à postescanada.ca/boutique et dans les comptoirs postaux d'un bout à l'autre du pays. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

