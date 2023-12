MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - DAVIDsTEA Inc. (TSXV: DTEA) (« Les Thés DAVIDsTEA » ou la « société »), chef de file du thé en Amérique du Nord, intensifie ses efforts dans le cadre de son programme de dons pour la troisième année consécutive. À compter de décembre, les clients de la communauté Les Thés DAVIDsTEA pourront magasiner pour une bonne cause. En effet, au cours de ce mois, chaque achat effectué dans les boutiques Les Thés DAVIDsTEA et au www.lesthesdavidstea.com équivaudra à une tasse de thé offerte en don aux héros de première ligne jusqu'à l'atteinte de la cible de deux millions de tasses.

Pendant la pandémie, Les Thés DAVIDsTEA ont commencé à amplifier leurs efforts de don afin de soutenir les héros de première ligne. Des groupes de travailleurs essentiels, comme les professionnels de la santé, les communautés de soins aux personnes âgées et les centres éducatifs, ont été nommés par les clients et les employés pour bénéficier du programme. Parmi les communautés canadiennes ayant profité de cette initiative à ce jour, notons Mamas for Mamas en Colombie-Britannique, l'Hôpital Shriners pour enfants de Montréal et la Fondation du cancer d'Ottawa.

Après avoir atteint leur cible initiale de un million de tasses en don en 2022, Les Thés DAVIDsTEA se sont fixé un nouvel objectif : atteindre deux millions de tasses d'ici la fin de 2023.

« Chez Les Thés DAVIDsTEA, nous sommes honorés de soutenir le travail des communautés de première ligne et de partager la joie au moyen du thé. Nous sommes ravis d'être si près d'atteindre notre jalon de deux millions de tasses et de faire participer nos clients à cette aventure en nous aidant à atteindre cet objectif. Nous pourrons ainsi continuer d'offrir du réconfort, une tasse de thé à la fois », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque, Les Thés DAVIDsTEA. « Après l'objectif de deux millions de tasses, Les Thés DAVIDsTEA étendront leurs programmes de dons en place. En effet, en plus de son objectif de don annuel de 500 000 tasses auprès des communautés du Canada, la Société soutiendra également son Fonds d'impact, qui finance ses initiatives locales et internationales, telles que son projet d'eau potable au Népal. »

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l'Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 4 000 supermarchés et pharmacies au Canada, et 170 supermarchés aux États-Unis, de même que des 18 boutiques de la Société. Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l'accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.



