Les téléphones intelligents les plus puissants et les plus perfectionnés -- l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max -- ainsi que l'iPhone 11 doté du tout nouveau système à deux caméras seront offerts chez Xplore Mobile dès le 20 septembre

WINNIPEG, le 16 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Xplore Mobile a annoncé qu'elle offrirait les plus récents produits d'Apple, soit l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, des iPhone de calibre professionnel, ainsi que le nouveau iPhone 11 doté du tout nouveau système à deux caméras. Ces appareils seront offerts dans les boutiques de Xplore Mobile à compter du vendredi 20 septembre 2019. Pour obtenir plus de détails sur les prix, consultez xploremobile.ca.

L'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max sont dotés du nouveau système à trois caméras qui permet de prendre des photos dignes des pros avec leurs caméras ultra

grand-angle, grand-angle et téléobjectif. Ces appareils ont été grandement améliorés pour les photos dans un faible éclairage grâce au mode Nuit et offrent les vidéos de la meilleure qualité qui soit sur un téléphone intelligent. La puissante puce A13 Bionic, conçue par Apple, fournit des performances supérieures dans toutes les tâches tout en permettant une autonomie inégalée de la batterie : l'iPhone 11 Pro offre jusqu'à quatre heures d'autonomie de plus que l'iPhone Xs, alors que l'iPhone 11 Pro Max offre jusqu'à cinq heures d'autonomie supplémentaires par rapport à l'iPhone Xs Max.

L'écran Super Retina XDR (de 5,8 po pour l'iPhone 11 Pro et de 6,5 po pour l'iPhone 11 Pro Max) est le plus lumineux et le plus avancé jamais offert sur un iPhone. L'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max sont offerts en quatre superbes finis, dont le magnifique vert nocturne.

L'iPhone 11 regorge de nouvelles fonctionnalités innovantes parfaitement intégrées au système iOS 13 afin d'offrir une expérience incomparable. L'iPhone 11 est doté du tout nouveau système à deux caméras permettant de prendre des photos grand-angle et ultra grand-angle et de produire des vidéos d'une qualité inégalée sur un téléphone intelligent. Cet appareil présente de grandes améliorations pour la prise de photos dans un faible éclairage grâce au mode Nuit alors que le mode Portrait s'adapte à vos sujets de prédilection, comme votre animal de compagnie, votre personne préférée, etc.

L'iPhone 11 est alimenté par la puce A13 Bionic pour accomplir les tâches les plus exigeantes et permettre de s'en servir tout au long de la journée avec une seule charge. Résistant à l'eau, cet appareil est protégé par le verre le plus robuste jamais utilisé pour un téléphone intelligent. L'iPhone 11 se décline en six magnifiques nouvelles couleurs : mauve, vert, jaune, noir, blanc et (PRODUCT)RED.

Pour en savoir plus sur les prix et les forfaits de données, consultez xploremobile.ca. Pour en savoir plus sur les produits Apple, consultez www.apple.com.

Au sujet de Xplore Mobile

Xplore Mobile est le service sans fil de Xplornet Communications inc. qui offre aux Manitobains des services de communication vocale, de messages texte et de données par l'entremise de son réseau sans fil 4G LTE+. Étant résolue à être juste, simple et transparente, Xplore Mobile place les Manitobains au cœur de toutes ses activités. Pour de plus amples renseignements sur Xplore Mobile, consultez www.xploremobile.ca.

Au sujet de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions à large bande novatrices à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de ses réseaux sans fil et satellite uniques qui connectent les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.



SOURCE Xplornet Communications inc.

Renseignements: James Maunder, Vice-président, affaires publiques et communications, james.maunder@corp.xplornet.com

