MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - VOTI Detection Inc. (« VOTI » ou la « société ») (TSXV: VOTI), une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC, a annoncé aujourd'hui que ses systèmes de balayage à rayons X pour petits objets XR3D-60s et XR3D-60 MATRIX ont été approuvés pour achat par une grande agence fédérale américaine disposant d'installations à l'échelle mondiale. Les systèmes de VOTI sont offerts à ces installations partout dans le monde comme solution de rechange aux appareils de balayage par rayons X pour petits objets actuellement utilisés dans le réseau de l'agence. L'approbation de l'agence fédérale américaine suit l'entente récemment conclue entre VOTI et Affaires mondiales Canada et consolide la position de la société en tant qu'important fournisseur d'équipement de sécurité auprès des agences gouvernementales de niveau supérieur.

« Cette approbation pour achat de nos systèmes de balayage XR3D-60s et XR3D-60 par une importante agence fédérale américaine est un développement très important dans l'évolution de nos systèmes MATRIX, qui utilisent une technologie de pointe, a déclaré Rory Olson, chef de la direction de VOTI Detection. Notre équipe a travaillé très fort pour recevoir cette approbation cruciale de la part d'un client clé, qui fera en sorte que nos systèmes seront mis en valeur à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux de confirmer que nous avons déjà reçu la première commande phare et que, de plus, en raison de cette approbation d'achat, il existe un potentiel de génération de produits d'exploitation supplémentaires importants pour 2022 et par la suite. La technologie de nos systèmes MATRIX est spécifiquement conçue pour continuer de perturber le marché des appareils de balayage à rayons X. BioSans MATRIX, qui fonctionne sur Linux, s'appuie sur notre système d'exploitation BioSans et le renforce afin d'offrir des applications supplémentaires, des solutions différenciées et des opportunités d'évolution pour accroître la fonctionnalité et la valeur des équipements actuels et futurs des clients. Nous sommes ravis que cette importante agence fédérale américaine soit le plus récent client à appuyer cette nouvelle et excitante technologie. »

À propos de VOTI Detection

VOTI Detection, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est inscrite à la TSXV, est une société canadienne de technologie à la fine pointe qui développe des systèmes de sécurité à rayons X de dernière génération fondés sur la technologie 3D PerspectiveMC. La technologie de VOTI produit des images par rayons X remarquablement nettes et plus révélatrices qui sont supérieures sur le plan de la concurrence tout en offrant des capacités rehaussées de détection des menaces et une expérience utilisateur améliorée. Depuis sa création, VOTI a installé des appareils de balayage (scanners) dans plus de 50 pays et a grandement consulté des agences gouvernementales et des spécialistes de la sécurité à l'échelle mondiale afin de développer des appareils riches en fonctions et faciles à utiliser qui répondent aux besoins évolués des opérations d'inspection de sécurité modernes. www.votidetection.com.

Renseignements: Daniel Ménard, chef de l'exploitation, 514-782-1566, [email protected]