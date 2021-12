Les syndiqués de la SAQ rejettent l'entente de principe

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Le 29 novembre dernier, la direction de la Société des alcools (SAQ) et le syndicat représentant les 800 employés d'entrepôt et de livraison ont annoncé une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective. L'entente a été présentée en assemblée générale et les personnes salariées ont rejeté l'entente à 86 %.

« Nous avions suspendu une grève afin de donner une dernière chance aux négociations. Nous avions une entente, mais elle a été refusée par les membres. Nous allons nous réunir demain matin avec le comité exécutif du syndicat afin de déterminer ce que seront nos prochaines actions. Évidemment, nous allons aussi contacter l'employeur », de dire Michel Gratton, conseiller syndical du SCFP.

Les représentants syndicaux ne donneront aucune entrevue avant d'avoir défini leur plan d'actions.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente 8650 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

