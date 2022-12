OTTAWA, ON, le 8 déc. 2022 /CNW/ - L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), un syndicat représentant plus de 70 000 fonctionnaires fédéraux et provinciaux, a déployé des panneaux publicitaires dans des endroits stratégiques pour exhorter le gouvernement Ford à respecter les travailleuses et travailleurs de première ligne et à abroger la loi 124. La circonscription de Sylvia Jones, ministre de la Santé, fait partie des espaces ciblés puisque cette dernière a défendu la loi 124, malgré l'opposition générale du public et l'invalidation du tribunal, en vertu de dispositions inconstitutionnelles.

Les panneaux publicitaires ont été affichés dans la foulée de la décision du 29 novembre de la Cour supérieure de l'Ontario, qui a invalidé la loi. La Cour a conclu que cette loi, qui plafonnait à 1 % les augmentations de salaires et d'avantages sociaux des infirmiers et infirmières autorisées, des infirmiers et infirmières praticiennes, des professionnel.le.s de la santé et des autres fonctionnaires, constituait une « atteinte substantielle » aux droits de négociation collective garantis par la Charte des droits.

« Il s'agit d'un jugement important », déclare Jennifer Carr, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. « Cette décision représente une victoire historique pour les fonctionnaires et renforce le fait que nos droits à la négociation collective libre et équitable ne peuvent pas simplement être supprimés par des gouvernements qui ne veulent pas négocier ou donner des salaires décents à leur personnel de première ligne, épuisé de surcroît. »

L'IPFPC, ainsi que d'autres syndicats et la Fédération du travail de l'Ontario, qui représentent ensemble des centaines de milliers de membres affectés par cette loi anticonstitutionnelle, intensifient la pression sur le gouvernement Ford dans l'espoir de l'empêcher de faire appel de cette décision historique.

« Depuis trop longtemps, le premier ministre Doug Ford et la ministre de la Santé Sylvia Jones ont ignoré les appels à l'aide du personnel de la santé surchargé de travail et sous-payé en forçant l'adoption de la loi 124 », poursuit la présidente Carr. « Ces affiches publicitaires rappellent que non seulement le public soutient le personnel de première ligne contre cette loi irrespectueuse qui les appauvris, mais que c'est aussi le cas des tribunaux. Compte tenu de la décision de la Cour, du travail que font ces travailleuses et travailleurs pour assurer le bon fonctionnement de la province et de l'appui massif de la population, le gouvernement Ford doit renoncer à faire appel et abroger le projet de loi 124. »

L'IPFPC représente plus de 70 000 membres à travers le Canada. En Ontario, l'IPFPC représente des centaines de professionnel.le.s de la santé travaillant dans les centres anticancéreux du Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto, du Juravinski Cancer Centre à Hamilton, du Walker Family Cancer Centre à Niagara, de l'hôpital régional de Windsor et du Thunder Bay Regional Health Sciences Centre. Notre syndicat représente également les physicien.ne.s médicaux de tout l'Ontario et les professionnel.le.s des TI de l'Université d'Ottawa, qui sont touché.e.s par la loi 124.

