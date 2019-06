Les souris et la Lune - Qui croque la Lune tous les soirs? Le secret est enfin dévoilé au Planétarium Rio Tinto Alcan!

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pip et Chip sont deux petites souris très curieuses qui aimeraient bien savoir qui mange la grosse Lune de fromage chaque soir. Mais, autour d'eux, personne ne semble connaître la réponse. Le mystère sera pourtant élucidé lors de la projection 360° du tout nouveau film d'animation pour les 3 à 6 ans Les souris et la Lune à l'affiche du Planétarium Rio Tinto Alcan dès le 6 juin 2019.

Afin de familiariser les visiteurs avec les phases de la Lune, petits et grands seront invités à mimer, avec un animateur du Planétarium Rio Tinto Alcan, les phases de la Lune affichées sur le dôme. À la fin, tous présenteront une courte chorégraphie des phases de la Lune. Cette animation est d'une durée de 10 minutes et se déroulera dans le théâtre du Chaos avant la présentation du film.

LES SOURIS ET LA LUNE (DÈS LE 6 JUIN 2019)

Un billet donne accès à tous les spectacles du jour au Planétarium Rio Tinto Alcan.

La production originale est l'œuvre de l'entreprise Fulldome Basement située à Minsk en Biélorussie. Les artistes-concepteurs ont utilisé la technique d'animation image par image à l'aide de marionnettes, en conjonction avec de l'animation 3D Fulldome. Ces précurseurs de la technologie de projection sur dôme 360° dans leur pays ont créé un film d'animation qui combine joliment la fantaisie et la science. Au fil d'une quête menée par deux petites souris, les auteurs expliquent simplement et clairement aux enfants les secrets de la Lune qui se transforme chaque soir.

Déjà, cette production a remporté le prix du Meilleur film pour enfant au Festival international Fulldome tenu à Yaroslavl en 2017 ainsi que le prix Recommandation annuelle pour jeune audience au Festival International de Films de Science et Technologie de Beijing en 2018. Adaptée en français par le Planétarium Rio Tinto Alcan sous la réalisation de Simon A. Bélanger, l'histoire est racontée par Élodie Grenier et Martin Wathier. Cette adaptation vocale et la trame sonore ont été mixées par Benoît Dame et enregistrées par le Studio Harmonie.

Tracez l'histoire de l'évolution

En 2019, Espace pour la vie explore la nature et la biodiversité à travers le prisme de l'évolution. Comment des phénomènes, échelonnés sur plusieurs millénaires, ont-ils pu construire la fascinante histoire de la vie sur notre planète? Un parcours passionnant et complexe à tracer et à découvrir!

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

