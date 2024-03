BARCELONA, Espagne, 2 mars 2024 /CNW/ - Le Mobile World Congress (MWC) 2024 a été lancé en grande pompe à Barcelone, et BTI Wireless, parmi les 2400 exposants, a saisi l'occasion de dévoiler ses derniers produits et ses avancées technologiques au cours de cet événement de quatre jours. En s'engageant à répondre à l'évolution des demandes du marché et à stimuler l'innovation dans l'industrie, BTI a présenté un ensemble de produits uniques qui sont prêts à révolutionner les réseaux de transporteurs et d'entreprises.

BTI Wireless participait à l’exposition MWC 2024, et le stand a attiré beaucoup de monde. (PRNewsfoto/BTI Wireless)

Au MWC 2024, BTI a introduit une gamme de solutions flexibles et à l'épreuve du futur, notamment MORAN, qui offre une flexibilité accrue et prend en charge l'accès RF et l'accès à la bande de base Open RAN. Ces solutions sont adaptées à divers scénarios et besoins des clients, offrant des solutions de connectivité personnalisées qui peuvent réduire de 30 % les coûts de construction pour les clients et maximiser l'efficacité. En outre, les solutions robustes de réseau d'accès radio (RAN) de BTI étendent le service à large bande à haute vitesse dans les régions rurales, suburbaines et urbaines. Conçue pour l'accès sans fil fixe (FWA), les opérateurs de réseau mobile (MNOS), la 5G privée et d'autres fournisseurs de services, la gamme complète de produits 4G LTE et 5G NR de BTI est idéale pour les utilisateurs résidentiels, commerciaux et d'entreprise.

Célébrant son 25e anniversaire cette année, BTI a été un moteur de la connectivité sans fil au cours des 25 dernières années. Des déploiements notables auprès de clients comme MetroPCS aux États-Unis soulignent l'engagement de BTI à permettre une expansion rapide de la couverture. Au MWC, BTI a invité les clients à célébrer ce jalon et à tirer parti de partenariats solides et d'un avenir prometteur. BTI apprécie les commentaires des clients et a établi des relations de confiance grâce à des déploiements réussis dans le monde entier. De plus, BTI continue d'étendre son empreinte commerciale, en visant le succès par la collaboration dans le domaine du sans-fil. Au cours de l'événement, BTI a fait la promotion de collaborations avec Cisco et Intel dans l'écosystème de RAN d'entreprise 5G.

Ron Poulin, président du développement des affaires et des ventes, a souligné le succès de l'entreprise sur le marché des DAS et son application plus large des têtes radio numériques à large bande dans divers secteurs d'activité. « Alors que nous cherchons de la valeur dans le paysage industriel en évolution rapide, BTI est honorée de contribuer à une connectivité omniprésente, enrichissant des vies partout », a déclaré Ron Poulin dans un entretien avec MWL pendant l'exposition.

