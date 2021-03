« Depuis plus de 30 ans, HC fournit des solutions à base de fibres au marché nord-américain, aidant ainsi les organisations et les collectivités à avoir une incidence positive sur leur empreinte environnementale », a déclaré Bob Mayer , président et chef de la direction de The HC Companies. « Nous sommes honorés que nos solutions à base de fibres portent maintenant cette désignation prestigieuse, qui s'inscrit dans notre recherche continue d'innovation pour notre gamme de produits qui répondent aux exigences environnementales des producteurs, des jardineries, des magasins à grande surface et, bien sûr, des consommateurs. »

La désignation « FSC® Recycled 100 % » identifie les produits qui sont fabriqués à partir de matières recyclées à 100 % (qu'elles soient recyclées après ou avant consommation). L'utilisation de produits certifiés recyclés par FSC peut aider à atténuer la pression de la demande sur les sources de produits vierges, contribuant ainsi à protéger les forêts partout dans le monde.

Le Forest Stewardship Council (FSC) est un organisme mondial sans but lucratif voué à la promotion de la gestion responsable des forêts à l'échelle mondiale. Le FSC définit des normes fondées sur des principes convenus en matière de gestion forestière cohérente, qui sont appuyées par les intervenants environnementaux, sociaux et économiques.

En choisissant des produits ayant la désignation FSC, on s'assure que les clients et les organisations participent à la préservation des forêts partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur les conteneurs de culture et les emballages protecteurs à base de fibres de The HC Companies, visitez son site Web hc-sustainable.com.

À propos de The HC Companies inc.

HC est votre fournisseur privilégié de contenants pour produits horticoles. L'entreprise dessert les producteurs, les producteurs-distributeurs, les jardineries, et les commerces au détail grand public partout en Amérique du Nord, et offre une grande variété de solutions durables à base de résine pour répondre à vos besoins uniques et croissants. Pour de plus amples renseignements sur The HC Companies, veuillez composer le 800 225-7712, consulter leur site Web ou communiquer avec eux sur LinkedIn.

