En cette 29e édition du programme, les sociétés les mieux gérées au Canada combinent une expertise stratégique, une culture d'innovation et un engagement ferme envers leurs collectivités

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW/ - Deloitte Canada est ravi d'annoncer les lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2022, qui souligne l'excellence d'entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 50 millions de dollars. Les sociétés de cette année, y compris les 29 nouvelles lauréates, mettent en évidence leur planification stratégique, leur adaptabilité et leur engagement envers leurs collectivités en tant que facteurs clés contribuant à leur réussite à l'échelle mondiale.

« Les lauréates des Mieux gérées de 2022 ont démontré une capacité exceptionnelle à repérer des occasions lucratives et à s'adapter avec succès à de nouvelles situations, en misant sur des compétences sectorielles de pointe pour maximiser leurs investissements et favoriser une croissance durable, a déclaré Brigitte Vachon, associée et leader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada pour le Québec et la région de la Capitale nationale chez Deloitte. Au cours de la dernière année, ces entreprises ont fait preuve d'une mentalité avant-gardiste qui leur a permis de surmonter les difficultés et d'explorer de nouvelles possibilités d'avancement. Elles incarnent la résilience et les pratiques d'affaires novatrices qui sont nécessaires en raison des environnements d'affaires canadien et mondial qui évoluent rapidement. »

Un autre point commun des sociétés les mieux gérées au Canada est l'attention constante qu'elles portent au bien-être de leurs employés, au moyen de politiques et de pratiques incluant des avantages sociaux améliorés, des options de travail flexibles et des occasions de perfectionnement professionnel et de croissance. Ces entreprises privilégient une communication claire et cohérente dans l'ensemble de leur organisation, favorisant des milieux de travail inclusifs et collaboratifs où les contributions des employés sont reconnues et récompensées par des systèmes de rémunération globale.

« Les leaders sectoriels comprennent que l'engagement et la fidélisation accrus des employés sont essentiels à la réussite à long terme d'une organisation, a ajouté Mme Vachon. Les lauréates des Mieux gérées de cette année ont adopté une mentalité axée sur les gens, s'assurant que leurs employés se sentent valorisés et habilités, et leur permettant de développer des capacités importantes pour apporter des contributions précieuses et aider à la réalisation de l'objectif fondamental de leur organisation. »

Les sociétés les mieux gérées au Canada font également preuve d'un regain d'intérêt pour les relations avec la clientèle et la collectivité, et bon nombre des lauréates de cette année ont fait des progrès importants dans l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans leur planification stratégique et leur prise de décisions.

« Il est de plus en plus important que les entreprises tiennent compte de l'incidence plus large de leurs actions sur leurs collectivités, a affirmé Dino Medves, premier vice-président et chef de Groupe Entreprises CIBC. Les organisations qui intègrent ces préoccupations dans leurs pratiques sont en mesure d'établir des relations plus étroites avec les clients, d'accroître l'engagement des employés et de stimuler une croissance continue. Les lauréates des Mieux gérées de 2022 sont des leaders dans ce domaine et elles devraient être fières de leur contribution importante à leurs collectivités. »

Le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe du Cabinet qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Génération après génération, Deloitte Sociétés privées est aux côtés des entrepreneurs qui transforment l'économie du Canada et, sous son égide, le programme des Mieux gérées rassemble 481 entreprises, ce qui représente un solide réseau pour les 29 nouvelles lauréates de 2022. Notre réseau poursuit son expansion au-delà des frontières canadiennes et est maintenant présent dans 50 pays.



Voici la liste des nouvelles lauréates du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2022 :

Nom de la société Ville Province Secteur principal 123Dentist Burnaby Colombie-Britannique Sciences de la vie et soins de santé Adfast Canada Inc. Saint-Laurent Québec Consommation Aquifer Group of Companies Saskatoon Saskatchewan Consommation Auto Export Corporation St. Catharines Ontario Consommation Automobile En Direct.com Inc. Saint-Constant Québec Consommation Bondi Produce & Specialty Foods Toronto Ontario Consommation Brookdale Treeland Nurseries Limited Schomberg Ontario Consommation Carrington Group of Companies Edmonton Alberta Services financiers Centra Windows Langley Colombie-Britannique Fabrication et construction CMP Advanced Mechanical Solutions Châteauguay Québec Énergie, ressources et produits industriels Groupe Ouellet Canada Inc. L'Islet Québec Fabrication Groupe Park Avenue Inc. Brossard (Montérégie) Québec Consommation Inflector Environmental Services Greely Ontario Énergie, ressources et produits industriels L. Fournier et fils Inc. Val-d'Or Québec Mines, Civil, Transport, Béton LCI Education Montréal Québec Services gouvernementaux et publics Logistik Unicorp Inc. Saint-Jean-sur-Richelieu Québec Consommation Mastermind Toys Toronto Ontario Consommation MedSpa Partners Inc. Toronto Ontario Sciences de la vie et soins de santé Groupe New Look Vision Saint-Laurent Québec Vente au détail de produits médicaux (lunettes) Norbec Boucherville Québec Énergie, ressources et produits industriels Norda Stelo Inc. Québec Québec Énergie, ressources et produits industriels P3 Veterinary Partners Inc. Oakville Ontario Sciences de la vie et soins de santé Policaro Group Brampton Ontario Consommation Radicle Group Inc. Calgary Alberta Technologies, médias et télécommunications Samuel, Son & Co. Oakville Ontario Énergie, ressources et produits industriels Seafair Capital St. John's Terre-Neuve-et-Labrador Services gouvernementaux et publics Tri-Mach Group Inc. Elmira Ontario Services et fabrication d'équipement pour le secteur des aliments et des boissons Trudell Medical Limited London Ontario Sciences de la vie et soins de santé Urban Life Solutions Calgary Alberta Prestation de services extérieurs



La liste complète des lauréates des Mieux gérées au Canada, de la catégorie Reconnaissance Or et du Club Platine de 2022 est accessible ici.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérée pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérée pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérée pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Salesforce, le Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook.

