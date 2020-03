Les sociétés les mieux gérées au Canada définissent leur raison d'être pour obtenir un atout concurrentiel

Pour la 27e année d'existence du programme, les sociétés les mieux gérées au Canada se tournent vers la concurrence mondiale en intensifiant leurs efforts pour définir leur raison d'être, et en investissant dans la technologie et l'innovation

MONTRÉAL, le 5 mars 2020 /CNW/ - Deloitte a annoncé aujourd'hui les lauréates 2020 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui rend hommage à l'excellence d'entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 25 millions de dollars. Les 26 nouvelles lauréates Mieux gérées de 2020 attribuent leur réussite à leurs investissements dans le talent et la technologie, à leur innovation dans un contexte de concurrence, et à leur volonté de soutenir la concurrence mondiale. Les lauréates des Mieux gérées de cette année accordent également une grande importance à la priorisation de leur raison d'être en tant qu'organisations.

« En 2020, les sociétés les mieux gérées doivent mettre la barre plus haut parce que le programme poursuit son expansion outre-frontière et s'adresse maintenant à 21 pays, indique Peter E. Brown, coleader national du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associé, Deloitte Sociétés privées. Comme le réseau des Mieux gérées continue de s'étendre, les enjeux deviennent plus élevés parce que ces entreprises sont de plus en plus conscientes de la concurrence qu'elles doivent soutenir à l'échelle mondiale. Les lauréates de cette année ont toutes les raisons d'être fières des réalisations qu'elles ont accomplies et du titre qui leur a été décerné. »

La réussite des sociétés les mieux gérées au Canada ne se dément pas, et un thème commun aux lauréates est leur engagement à définir leur raison d'être en tant qu'organisations. En définissant et en incarnant leur raison d'être à tous les niveaux de leur organisation, les lauréates de cette année bénéficient de l'atout concurrentiel que leur procurent l'exercice de leur leadership et la conduite de leurs activités dans un environnement centré sur un but.

« La définition d'une raison d'être n'est pas juste un objectif propre aux grandes organisations; c'est un atout de plus en plus précieux sur le marché du travail en mutation - cela est tout aussi important pour les employés et les clients, observe Kari Lockhart, coleader nationale du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associée, Deloitte Sociétés privées. Ce faisant, les sociétés les mieux gérées de cette année font la promotion de milieux de travail plus sains, de collectivités plus solidaires et d'assises plus solides pour contribuer à guider un processus décisionnel réussi et collaboratif. »

Une autre qualité salutaire qui ne fait jamais défaut aux lauréates des Mieux gérées est leur remarquable engagement envers leurs clients. « Année après année, ces sociétés se démarquent grâce à une stratégie et une approche claires et concises en matière de service à la clientèle », ajoute Mme Lockhart.

Les lauréates des Mieux gérées attribuent également leur réussite à la persévérance avec laquelle elles entreprennent, investissent et prennent d'importantes décisions malgré les incertitudes économiques, un thème répandu exploré dans la série Réveiller l'ours qui dort de Deloitte. Les investissements dans des secteurs comme la R&D ou la création d'outils qui leur sont propres contribuent à raffermir leur expansion et leur performance financière, ce qui n'est pas le cas des organisations enclines à ne pas bouger ou à attendre que les marchés se stabilisent.

« En tant que commanditaire de longue date des sociétés les mieux gérées au Canada, la CIBC est fière de rendre hommage aux lauréates de cette année, qui affichent constamment des résultats exceptionnels dans un monde en mutation constante, explique Dino Medves, premier vice-président et chef de Groupe Entreprises CIBC. Les sociétés les mieux gérées font montre d'un leadership hors du commun dans leurs secteurs d'activité respectifs, et ont une stratégie claire, centrée sur leur réussite et leur expansion à long terme. »

Le programme des Mieux gérées est un programme phare de Deloitte Sociétés privées, un groupe du Cabinet qui sert exclusivement les sociétés privées de toute taille. Génération après génération, Deloitte Sociétés privées est aux côtés des entrepreneurs qui transforment l'économie du Canada. Sous son égide, le programme des Mieux gérées rassemble 469 entreprises, ce qui représente un solide réseau pour les 26 nouvelles lauréates de 2020. Notre réseau poursuit son expansion au-delà des frontières canadiennes et est maintenant présent dans 21 pays.

Voici la liste des nouvelles lauréates des Mieux gérées de 2020 :

Société Ville Province Secteur Acadian Construction Dieppe N.-B. Construction AirSprint Inc. Calgary Alb. Transport Bee-Clean Building Maintenance Edmonton Alb. Services aux entreprises Behaviour Interactive Montréal Qc Médias Chambers Transportation Group Ltd. Vernon C.-B. Transport Champion Petfoods Edmonton Alb. Secteur manufacturier Cofomo Montréal Qc Technologies Conestoga Meats Breslau Ont. Conditionnement des aliments Englobe Corp. Québec Qc Ingénierie et architecture FYidoctors Calgary Alb. Soins de santé Henry's Toronto Ont. Détail Ironclad Developments Inc. Springfield Man. Construction Marco Group of Companies St. John's T.-N. Construction Mattamy Homes Toronto Ont. Immobilier mform Construction Group Toronto Ont. Construction Modern Beauty Supplies Calgary Alb. Distribution de gros Mondou, membre du Groupe Legault Montréal Qc Détail Morbern Inc. Cornwall Ont. Secteur manufacturier Naylor Building Partnerships Inc. Oakville Ont. Construction Nuvei Technologies Corp. Montréal Qc Technologies financières QSL Québec Qc Transport Quinlan Brothers Ltd. Bay de Verde T.-N. Conditionnement des produits de la mer Raptor Mining Edmonton Alb. Secteur manufacturier Rockwood Custom Homes Calgary Alb. Construction Techo-Bloc Inc. Saint-Hubert Qc Secteur manufacturier The Inland Group of Companies Truro N.-É. Conformité environnementale des aéroports et soutien terrestre

La liste complète des lauréates des Mieux gérées au Canada, de la catégorie Reconnaissance Or et du Club Platine de 2020 est disponible ici.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Les sociétés les mieux gérées au Canada continuent d'incarner l'excellence pour les sociétés appartenant à des Canadiens et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) nouvelle lauréate des Mieux gérées au Canada (une des nouvelles lauréates retenues chaque année); 2) lauréates des Mieux gérées au Canada (des lauréates qui ont à nouveau présenté leur candidature et ont conservé leur titre de Mieux gérées pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle; 3) lauréates de la Reconnaissance Or (après avoir conservé pendant trois années consécutives leur titre de Mieux gérées, ces lauréates ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé leur prix pendant quatre à six années consécutives); 4) membres du Club Platine (les lauréates qui ont conservé leur statut de Mieux gérées pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.bestmanagedcompanies.ca.

