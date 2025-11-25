Les six regroupements de milieux de vie pour aînés parlent d'une même voix pour solutionner la crise

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Sans action immédiate et concertée de la part du gouvernement, ce sont 111 000 personnes aînées qui risquent de ne pas avoir accès aux soins, aux services et à un milieu de vie de qualité d'ici 2035.

Sous le thème de la prévisibilité, une première Journée de concertation nationale pour les aînés s'est tenue le 20 novembre à Québec. Organisé par l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés (AQMVA), cet événement a réuni près de 80 acteurs clés de l'écosystème. L'Alliance regroupe six organisations majeures représentant 86 % de l'hébergement des aînés au Québec et desservant 100 000 usagers en soins à domicile qui sont mobilisées pour renverser cette tendance inquiétante.

Une mobilisation pour anticiper l'avenir

Cette journée avait pour objectif de créer un dialogue structurant sur l'avenir des services et des milieux de vie pour les aînés, en s'appuyant sur les besoins réels et les données probantes. Les travaux se sont articulés autour de trois thèmes :

Milieux de vie et planification de l'habitation

Trajectoires de services et circulation de l'information

Allègement administratif et capacité d'agir

Les échanges ont confirmé l'importance d'une approche concertée et ont réitéré la volonté des acteurs du continuum de services de travailler en partenariat, entre eux et avec le gouvernement, au bénéfice de la population québécoise.

Des constats préoccupants : agir maintenant pour faire face à la crise

L'Alliance a présenté un rapport d'Aviseo Conseil révélant des projections alarmantes :

Le nombre d'aînés ayant besoin de soutien à l'autonomie passera de 289 000 en 2025 à 400 000 en 2035, soit une hausse de 38 % en dix ans.

70 % de la demande concernera le soutien à domicile, tandis que la demande pour les milieux d'hébergement de longue durée bondira de plus de 50 %, alors que l'offre publique prévue demeure largement insuffisante.

En absolu, ce sont 80 000 aînés supplémentaires qui auront besoin de soins et d'assistance à domicile.

Ces chiffres rappellent que le continuum de services repose d'abord sur un habitat de qualité. Un logement stable, abordable, accessible et adapté est essentiel pour soutenir l'autonomie et prévenir la perte d'autonomie. Une planification nationale de l'habitation est indispensable pour soutenir la qualité de vie et l'autonomie des aînés dans les années à venir.

Un engagement collectif pour des solutions concrètes

L'Alliance remercie chaleureusement les élues présentes, Linda Caron, députée de La Pinière, et Christine Labrie, députée de Sherbrooke, ainsi que les représentants de Santé Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour leur participation active aux échanges. La ministre Sonia Bélanger avait fait parvenir un message enregistré aux personnes présentes, témoignant de son intérêt pour les travaux en cours.

Les discussions ont permis de dégager des pistes de solutions prometteuses. L'Alliance souhaite présenter ces solutions à la ministre et à toutes les formations politiques dans les prochaines semaines afin d'obtenir des engagements sur des actions concrètes pour assurer la qualité et la pérennité des milieux de vie pour les aînés.

À propos de l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés

L'AQMVA regroupe six organisations majeures représentant l'ensemble des acteurs engagés dans l'offre de milieux de vie adaptés pour les aînés;

Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ);

Association des établissements privés conventionnés (AEPC);

Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ);

Association québécoise des soins à domicile du Québec (ASDQ);

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA);

Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH).

