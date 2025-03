Création de l'Alliance québécoise des milieux de vie - Six grandes associations d'hébergement s'unissent devant l'urgence de la situation

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Dans le contexte du vieillissement de la population, le Québec traverse une crise sans précédent en matière d'hébergement et de soins aux ainés, six grandes associations du secteur s'unissent pour créer l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés (AQMVA). Cette coalition inédite lance un appel au gouvernement et à l'ensemble de la société québécoise : il est urgent d'agir concrètement pour garantir la dignité des aînés au Québec. Le vieillissement rapide de la population québécoise met en lumière les failles d'un système déjà sous pression, et le statu quo n'est plus une option : les décideurs doivent agir sans attendre.

« Malgré nos réalités distinctes, nous partageons une conviction commune : le statu quo n'est plus une option. D'ici 2030, plus de 2 millions de Québécois auront 65 ans et plus. Notre système actuel n'est pas prêt à faire face à cette réalité », affirme Carl Veilleux, porte-parole de l'Alliance.

Réunis aujourd'hui pour la signature d'une déclaration commune, les membres de l'Alliance mettent de l'avant six revendications prioritaires qui exigent une attention immédiate :

Un plan d'action clair sur 10 ans, pour anticiper les besoins croissants et mettre en place les ressources nécessaires pour éviter une crise humanitaire. Renforcer les partenariats public-privé, pour mobiliser toutes les forces vives de la société dans la construction d'une réponse concertée et pérenne. Une meilleure transparence est nécessaire dans la prise de décision et les budgets pour assurer une planification efficace et optimale des ressources. Des financements suffisants et adaptés, basés sur des analyses régulières des besoins spécifiques des milieux de vie pour aînés. Une réduction de la bureaucratie qui, aujourd'hui, entrave la capacité d'agir efficacement face à l'urgence des besoins. Une réduction des inégalités régionales et socio-économiques, qui privent des milliers d'aînés d'un accès juste et uniforme à des services de qualité.

« Chaque jour qui passe sans action concrète aggrave la pression sur un système déjà ultra fragile. La crise n'est pas pour demain, elle est déjà là, souligne Carl Veilleux. Des milliers d'aînés attendent une place en hébergement ou des soins à domicile, tandis que des lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes qui devraient être dans des milieux de vie adaptés. Cette situation est humainement et économiquement insoutenable. »

À l'approche du prochain budget, l'Alliance invite le gouvernement et l'ensemble des décideurs politiques à prendre la mesure de l'enjeu et à s'engager sur des mesures concrètes qui permettront aux Québécois de vieillir dans la dignité.

À propos de l'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés

L'AQMVA regroupe six organisations majeures représentant l'ensemble des acteurs engagés dans l'offre de milieux de vie adaptés pour les aînés;

Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ)

Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ)

Association québécoise des soins à domicile du Québec (ASDQ)

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)

Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH)

Ensemble, elles desservent 266 000 aînés qui reçoivent des services et gèrent plus de 2 000 installations. Ces organisations emploient également 87 000 travailleurs qui assurent ces services. L'AQMVA joue un rôle central, en représentant 86 % de l'hébergement et desservant 100 000 usagés en termes de soins à domicile.

