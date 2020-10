LAVAL, QC, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Les Services SiPD, partenaire-fondateur de l'ERP en nuage Acumatica, annonce qu'il a été choisi comme partenaire Acumatica par BigCommerce au Canada.

Lancé en mars dernier, le connecteur développé par Acumatica permet aux clients qui utilisent l'ERP en nuage Acumatica d'effectuer du commerce électronique via la plateforme BigCommerce. Le connecteur permet en effet d'éviter la double-saisie d'informations de même que d'éviter les erreurs en synchronisant entre les 2 systèmes, clients, articles d'inventaire, prix et commandes de vente.

« Nous avons été impressionnés par le portfolio, l'expertise et l'opportunité que représente SiPD dans le monde Acumatica. », affirme Koy Mc Dermott, Gestionnaire de partenariats stratégiques chez BigCommerce. « Ayant décidé de commencer l'aventure Acumatica avec un nombre restreint de partenaires triés sur le volet, notre choix au Canada était une évidence. », conclut-il.

« En temps de Covid-19, le commerce électronique est primordial pour les manufacturiers et distributeurs, notre clientèle-cible. Ce partenariat avec BigCommerce ouvre les portes du commerce électronique B2C et B2B aux clients de l'ERP en nuage Acumatica au Canada. C'est un atout-clé de notre stratégie de croissance. », déclare quant à lui Pierre Dussault, président de Les Services SiPD.

« L'écosystème Acumatica est conçu afin d'aider les partenaires à collaborer et à fournir des solutions exceptionnelles aux clients, » affirme Geoff Ashley, VP de la Stratégie des partenaires chez Acumatica, « et BigCommerce a justement choisi SiPD pour cette raison. L'expertise sectorielle d'SiPD ainsi que ses dix ans d'étroite collaboration avec l'équipe Acumatica en font une alliance très prometteuse. »

À propos de Les Services SiPD

Fondée en 2002, Les Services SiPD s'est dédié à la revente, à l'intégration et à la réussite des projets d'implantation du logiciel en nuage novateur Acumatica. PME au service des PME, Les Services SiPD est récipiendaire de nombreux prix Acumatica dont celui d' « Acumatica Peace of Mind » pour service exceptionnel.

À propos de BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) est une plate-forme de commerce électronique de premier plan en logiciel-service ("SaaS") qui permet aux commerçants de toutes tailles de créer, d'innover et de développer leurs activités en ligne. En tant que solution SaaS ouverte de premier plan, BigCommerce fournit aux marchands des fonctionnalités, une personnalisation et des performances sophistiquées de niveau entreprise avec simplicité et facilité d'utilisation. Des dizaines de milliers d'entreprises B2B et B2C dans 150 pays et de nombreux secteurs utilisent BigCommerce pour créer de superbes boutiques en ligne attrayantes, notamment Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, Sony, Vodafone et Woolrich. Basée à Austin, BigCommerce possède des bureaux à San Francisco, Sydney et Londres. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.bigcommerce.com ou nous suivre sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

BigCommerce® est une marque déposée de BigCommerce Pty. Ltd. Les marques de commerce et de service de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos d'Acumatica

Fondée en 2008, Acumatica offre un ERP en nuage reposant sur les derniers standards et technologies, dont l'intelligence artificielle. Desservant plus de 6 500 clients à travers le monde via son réseau de revendeurs, Acumatica offre également aux PME un modèle d'affaires révolutionnaire : aucuns frais par utilisateur.

SOURCE LES SERVICES SIPD

Renseignements: Les Services SiPD inc., 1696 boulevard Laval, Laval, Québec, 514-642-1969, [email protected]

Liens connexes

http://www.servicessipd.com/