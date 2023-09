MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat pour fournir des services-conseils en ingénierie générale (CIG) au ministère des Transports de la Floride. La Société fournit des services de CIG à plusieurs districts du ministère des Transports de la Floride à l'échelle de l'État depuis plus de 35 ans.

« Cultiver et maintenir des relations de longue date avec une clientèle clé, dont le ministère des Transports de la Floride fait partie, est un moyen efficace d'apporter notre savoir-faire mondial aux collectivités locales dans lesquelles nous exerçons nos activités, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Ces partenariats établis depuis des décennies ont permis de donner efficacement vie à la vision de notre clientèle, de stimuler les économies et de mettre en œuvre notre raison d'être qui est de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. »

Dans le cadre du contrat quinquennal de 26 M$ US, AtkinsRéalis fournira des services d'ingénierie complets comprenant la gestion de projet, la planification, la conception et l'assistance en matière de droits de passage. Le soutien à l'exploitation, à l'entretien et à la construction sera fourni en fonction des besoins. La Société assistera également le ministère des Transports de la Floride à la conception et la construction accélérée de plusieurs projets du centre de la Floride dans le cadre du programme Moving Florida Forward de l'État, d'une valeur de 4 G$ US.

Le district 5 du ministère des Transports dans le centre de la Floride, où les travaux auront lieu, couvre neuf comtés pour une population de plus de quatre millions de personnes qui parcourent environ 67,3 millions de milles sur les routes chaque jour. Le district est desservi par sept sociétés de transport collectif, cinq lignes ferroviaires, un port en eau profonde, 25 aéroports à usage public et 133 aéroports à usage privé. On y trouve également Space Florida, l'autorité de financement et de développement aérospatial de l'État.

« Nos services intégrés couvrent l'ensemble de l'écosystème des transports, des chemins de fer aux autoroutes, en passant par les ports d'expédition et les aéroports, ce qui fait naturellement de nous la société la plus à même de répondre aux besoins variés du district, a déclaré Steve Morriss, président, Services d'ingénierie, États-Unis, AtkinsRéalis. Le siège de nos activités aux États-Unis se trouve en Floride depuis 1960 et c'est un honneur de continuer à fournir une infrastructure de transport sécuritaire et fiable dans notre propre cour. »

AtkinsRéalis s'est bâti une solide réputation en fournissant des services de CIG aux départements des Transports d'État du Colorado, de la Floride, de la Géorgie, de New York, de la Caroline du Nord et du Texas.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

