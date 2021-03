Les Saskatchewanais profiteront d'installations récréatives bonifiées, de meilleures infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées, et de projets d'énergie propre

REGINA, SK, le 31 mars 2021 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens ont ressenti les répercussions de la COVID-19 sur leurs familles, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Le Canada et la Saskatchewan travaillent ensemble afin d'assurer la santé et la sécurité, d'appuyer les familles et les entreprises, et de soutenir les économies locales. Les investissements dans les infrastructures de la Saskatchewan en cette période sans précédent offrent l'opportunité de rendre les collectivités plus durables et résilientes à long terme, et de développer davantage nos ressources d'énergie renouvelable.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, représentant spécial du premier ministre pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé plus de 53 millions de dollars en financement conjoint pour 24 projets visant des installations récréatives et des infrastructures vertes en Saskatchewan.

Les projets d'infrastructures récréatives comprennent des améliorations aux arénas, piscines et installations extérieures, qui permettront aux résidents de tous les âges d'accéder à des installations sécuritaires, modernes et écologiques pour rester actifs et interagir avec d'autres membres de la collectivité.

Deux projets d'énergie solaire, dont le projet Awasis situé sur les terres de la Première Nation Cowessess au sud-est de Regina, approvisionneront directement le réseau électrique de la Saskatchewan en énergie propre. SaskPower s'apprête aussi à mettre en œuvre un projet de stockage d'énergie par batteries qui aidera à équilibrer le système d'alimentation lors des pointes de demande d'électricité et appuiera les options de production intermittente comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire.

Des investissements dans les infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées dans plusieurs municipalités de la Saskatchewan amélioreront la capacité à répondre aux demandes actuelles et futures tout en maintenant la conformité aux réglementations provinciales et fédérales.

Les deux gouvernements ont pour priorité commune de fournir aux collectivités des infrastructures fiables, écologiques et durables. Le gouvernement du Canada investit plus de 31,1 millions de dollars dans ces 24 projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada, et le gouvernement de la Saskatchewan y contribue plus de 22,7 millions de dollars. Les contributions des bénéficiaires pour leurs projets respectifs s'élèvent à plus de 7,2 millions de dollars.

Citations

« Qu'il s'agisse de piscines ou de projets solaires, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes maintenant pour appuyer les familles, les entreprises et l'économie en Saskatchewan et dans tout le pays de façon à bâtir des collectivités résilientes pour les années à venir. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux collectivités de rebâtir en mieux, de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Jim Carr, représentant spécial du premier ministre pour les Prairies, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan investit plus de 22,7 millions de dollars dans ces projets d'importance qui serviront à bonifier des installations récréatives, à améliorer nos infrastructures d'eau, à promouvoir l'énergie renouvelable et à protéger l'environnement. Il s'agit là d'infrastructures qui permettront de bâtir de meilleures collectivités, de créer de l'emploi et d'améliorer la qualité de vie de ceux et celles qui habitent cette belle province. »

L'honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan

« La Première Nation Cowessess s'efforce d'être un partenaire économique autonome dans la croissance de la province et du pays. Ce but devient une réalité lorsque le plan comprend un investissement du gouvernement. Alors que les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation nous guident tous dans la voie du rapprochement, la Première Nation Cowessess aidera la province et le pays en matière d'énergie renouvelable afin d'assurer à nos sept prochaines générations un milieu de vie durable. »

Chef Cadmus Delorme, Première Nation Cowessess

« Notre collectivité apprécie les engagements de financement des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan pour nous aider à réaliser notre projet de traitement des eaux usées. Il s'agit d'un projet important pour Ogema qui permettra la croissance de notre ville. Sans ce soutien fédéral et provincial, le financement de ce projet par la collectivité seule aurait été plutôt difficile. »

Son honneur Carol Peterson, mairesse de la ville d'Ogema

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les routes de commerce et de transport, et dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En Saskatchewan , Infrastructure Canada a investi plus de 721 millions de dollars dans plus de 400 projets dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information

Les Saskatchewanais profiteront d'installations récréatives bonifiées, de meilleures infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées, et de projets d'énergie propre

Le financement accordé dans le cadre du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir 24 projets d'infrastructure en Saskatchewan. Le gouvernement du Canada y investit plus de 31,1 millions de dollars, tandis que le gouvernement de la Saskatchewan contribue plus de 22,7 millions de dollars. Les contributions des bénéficiaires à leurs projets respectifs s'élèvent à plus de 7,2 millions de dollars. Au total, cela représente un investissement combiné en infrastructure de plus de 61 millions de dollars. Les bénéficiaires du financement sont responsables de tous les coûts supplémentaires des projets.

Projets d'infrastructures récréatives financés sous le volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Lieu Nom du

projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal /

autre Indian Head

(ville) Rénovation de la

piscine Construction d'une

nouvelle piscine

extérieure, avec bassin

de natation, piscine de

loisirs, glissade d'eau et

zone d'entrée à

profondeur zéro. 704 813 $ 587 285 $ 469 934 $ Pense

(village) Amélioration du

plancher et de la

tuyauterie de

l'aréna Remplacement du

système à eau glycolée

de la patinoire et de la

piste de curling, et

installation d'un nouveau

plancher. 342 440 $ 285 338 $ 228 322 $ Rockglen,

(ville) Installation

de patinoires Combinaison de la glace

de la patinoire et de la

piste de curling en une

seule installation, et

amélioration des

contrôles de sécurité, des

pompes à saumure et du

condensateur. 176 000 $ 146 650 $ 117 348 $ Sturgeon Lake

(Première Nation) Aires de jeux

pour enfants Installation de matériel de

terrains de jeux

accessible, sécuritaire et

moderne pour les jeunes. 223 951 $ 74 650 $ 0 $ Turtleford

(ville) Projet « jets et

jeux » Construction d'une

installation récréative

extérieure. 63 000 $ 52 495 $ 42 005 $ Watson (ville) Rénovation du

chalet de

l'administration

du parc régional

de McNab Remplacement de la

salle de douches selon

les normes liées à

l'accessibilité et

l'environnement les plus

strictes, et installation

d'une fournaise et d'un

chauffe-eau sur demande

à efficacité élevée, d'un

plancher chauffant, d'un

éclairage à DEL et d'un

système de ventilation

approprié. 99 514 $ 82 920 $ 66 351 $ Willow Bunch

no 42

(municipalité rurale) Revitalisation du

bâtiment de douches

de la piscine -

Administration du

parc régional Jean Louis Légaré Rénovation du bâtiment

de douches. 32 000 $ 26 664 $ 21 336 $ Total du financement fédéral, provincial et municipal/autre 1 641 718 $ 1 256 002 $ 945 296 $

Projets d'eau portable, de traitement des eaux usées, de gestion des déchets solides et d'énergie propre financés sous le volet Infrastructures vertes

Lieu Nom du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal /

autre Balcarres

(ville) Projet de

nouveaux puits Construction de deux

nouveaux puits et

remplacement d'une

conduite d'eau brute. 392 000 $ 326 634 $ 261 366 $ Britannia no 502

(municipalité

rurale) Agrandissement

de l'étang

d'épuration de

Greenstreet Augmentation de la

capacité des cellules

de l'étang d'épuration

pour se conformer aux

limites d'effluents. 237 150 $ 197 606 $ 158 120 $ Ceylon

(village) Amélioration de

la station

d'épuration Installation d'une nouvelle

tuyauterie mécanique,

d'un système de filtration

et de nouvelles pompes

de distribution pour

répondre à la demande

actuelle. 119 721 $ 99 757 $ 79 824 $ Cowessess

(Première Nation) SaskPower,

raccordement

de la centrale

solaire Awasis

de 10 MW Raccordement du projet

de centrale solaire

Awasis au réseau

de distribution

d'électricité de la

province. 1 702 500 $ *1 702 500 $ 0 $ Edenwold no 158

(municipalité

rurale) Projet de

centrale solaire

Awasis de 10 MW Mise en œuvre du projet

de centrale solaire

Awasis. 3 500 000 $ 0 $ 1 166 667 $ Frontier

(village) Mise hors

service du site

d'enfouissement Réalisation d'évaluations

environnementales du

site et mise hors

service du site

d'enfouissement. 408 568 $ 340 439 $ 272 413 $ Lakeland no 521

(municipalité

rurale) Recouvrement

du site d'enfouissement

du lac McPhee Recouvrement définitif

du site d'enfouissement

et transformation du

site en une zone

végétalisée. 141 308 $ 117 745 $ 94 217 $ Macklin (ville) Remplacement

de la conduite

d'eau principale en

fonte Remplacement de

la conduite d'eau

principale en fonte

par des conduites en

PVC. 791 502 $ 659 519 $ 527 734 $ Ogema (ville) Amélioration de

l'infrastructure

de traitement

des eaux usées Amélioration de

l'infrastructure de

traitement des eaux

usées, y compris la

construction de

nouvelles cellules,

d'un égout collecteur

sous pression, d'une

station de relèvement

des eaux usées, d'un

système d'irrigation des

effluents et d'une conduite

d'évacuation des eaux

rejetées, et réalisation

des travaux connexes. 1 125 200 $ 937 573 $ 750 227 $ Pilger (village) Amélioration de

la station

d'épuration Installation d'un système

de filtration par osmose

inverse, d'un système de

dosage des produits chimiques,

de conduites de distribution,

et réalisation de travaux

d'électricité, de mécanique

et de génie civil connexes. 170 400 $ 141 986 $ 113 614 $ Porcupine Plain (ville) Fermeture du

site d'enfouissement

- Office régional de

gestion des déchets

de Porcupine Mise hors service et

fermeture du site

d'enfouissement

municipal actuel. 60 251 $ 50 204 $ 40 173 $ Regina (ville) SaskPower, système

de stockage

d'énergie par

batteries (SSEB) Mise en œuvre d'un

projet qui aidera à

équilibrer le réseau

électrique lors des

pointes de demande

et à appuyer les

options de production

intermittente, comme

les technologies solaire

et éolienne. 13 114 675 $ *13 114 675 $ 0 $ Saltcoats

(ville) Mesure corrective

et fermeture du

site d'enfouissement Élaboration et mise

en œuvre d'un plan

de mesures correctives

et de fermeture, y

compris nivellement,

couche de couverture

et placement de terre

végétale. 76 840 $ 64 027 $ 51 233 $ Spiritwood

(ville) Remplacement de

stations de pompage

des eaux usées Mise hors service et

remplacement de deux

stations de pompage

des eaux usées. 844 800 $ 703 930 $ 563 270 $ Weyburn No. 67

(municipalité

rurale) Projet d'énergie

solaire

Pesâkâstêw Mise en œuvre du

projet d'énergie

solaire Pesâkâstêw. 3 500 000 $ 0 $ 1 166 667 $ Weyburn no 67

(municipalité

rurale) SaskPower,

raccordement de

la centrale solaire

Pesâkâstêw de

10 MW Raccordement du projet

de centrale solaire

Pesâkâstêw au réseau

de distribution d'électricité

de la province. 1 695 000 $ *1 695 000 $ 0 $ Wynyard (ville) Remplacement

des conduites

principales en fonte Remplacement des

conduites principales

en fonte et réalisation

des travaux connexes. 1 586 084 $ 1 321 604 $ 1 057 522 $ Total du financement fédéral, provincial et municipal/autre 29 465 999 $ 21 473 199 $ 6 303 047 $

*La part provinciale du financement est versée par SaskPower, une société d'État provinciale de la Saskatchewan.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-941-0660, [email protected]; Dan Palmer, Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, Communications, 306-787-7151, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca