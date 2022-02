Tout est dans le poulet, la sauce et le service

Pour déterminer le choix final, les répondants étaient questionnés sur quel était le meilleur poulet, le meilleur service, la meilleure rôtisserie et la meilleure sauce. Lorsqu'on en vient à toutes les catégories combinées, Les Rôtisseries Benny ont remportés haut la main.

« Les résultats sont clairs. Selon les clients, Les Rôtisseries Benny sont LA meilleure rôtisserie sur la Rive-Sud de Montréal: meilleur poulet, meilleure sauce, meilleur service et meilleure rôtisserie en général. Cette chaîne se démarque des autres. » Christian Bourque, Vice-Président Exécutif et Partenaire, Léger.

La famille au-delà de la restauration

Même après l'achat par Foodtastic en 20219, Les Rôtisseries Benny étaient déterminées à offrir la même expérience qui a bâti sa réputation sur la Rive-Sud, en gardant son aspect traditionnel, ses recettes gagnantes et ses employés loyaux.

À travers les huit Rôtisseries Benny, vous y trouverez des membres de notre équipe qui travaillent pour cette marque depuis qu'ils ont 16 ans et ont depuis, montés les échelons au sein de l'entreprise. Alexandre Joly, Directeur des opérations, est l'un d'entre eux depuis maintenant 25 ans. « Je ne suis pas une exception! Certains de nos gérants de territoire sont avec nous depuis 20, 30, même 35 ans. Nous sommes très fiers de la famille que nous avons bâti à travers nos restaurants. » mentionne Joly.

À propos des Rôtisseries Benny

Depuis plus de 60 ans, Les Rôtisseries Benny sont un pilier des rôtisseries au Québec. L'entreprise a continué d'évoluer pendant les 50 dernières années. Tout en honorant les traditions familiales, la marque continue d'utiliser la recette de la sauce secrète qui a été transmise de génération en génération. Les Rôtisseries Benny offrent le meilleur poulet, en utilisant la méthode de cuisson lente, du poulet local, nourrit au grain, de grade A refroidi à l'air.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est un franchiseur de restaurants, incluant Second Cup, Au Coq, La Belle et La Boeuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, Bacaro, Rôtisserie Joliette, Tommy Café, Gatto Matto, La Chambre, L'Gros Luxe, Fusée, Copper Branch, Milestone et Pita Pit. Foodtastic est un leader dans l'industrie de la franchise avec au-delà de 650 restaurants et $650 millions en ventes annuelles

