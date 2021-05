Les RI-RTF demandent la médiation

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) pour les usagers et usagères du réseau de la santé et des services sociaux négocient depuis plus de sept mois avec le gouvernement Legault dans le but de renouveler leur convention collective. Malheureusement, devant une impasse, le syndicat représentant les RI-RTF demande la médiation.

« Bien que le climat à la table de négociation soit très cordial, nous devons vous avouer que nous sommes déçus du manque d'ouverture du ministre Dubé envers nos demandes normatives. Les RI-RTF sont moins connues que les autres services du réseau, mais pour ses usagers et leurs familles, elles sont primordiales », de rappeler Alexandre Prégent, conseiller syndical du SCFP.

En effet, une offre globale a été déposée lundi dernier pour tenter un règlement. Même si le syndicat reconnaît certaines avancées de la partie ministérielle sur le plan monétaire, ses demandes principales en ce qui concerne le volet normatif demeurent lettre morte.

Le ministre refuse toute discussion sur des sujets cruciaux, notamment une demande de révision de la pondération de l'outil de classification, une amélioration au système de déplacement des usagers et usagères et l'ajout de protections contractuelles fondamentales pour les ressources.

« Nous espérons que cette demande au ministre du Travail pour tenter d'aider les parties à se rapprocher sera positive. Les RI-RTF agissent en partenariat avec les établissements publics qui assurent le suivi professionnel des usagers qui leur sont confiés. Ils méritent d'être écoutés », de conclure le conseiller syndical.

Les RI-RTF offrent un milieu de vie naturel aux usagers et usagères et sont complémentaires au milieu institutionnel.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente quelque 26 285 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

